Через безплатний та необмежений доступ, повну свободу дій, відчуття приналежності до певних соціальних груп та можливість відгородитися від реальних проблем, інтернет став порятунком для багатьох людей. Однак дехто вибудовує в онлайні альтернативне життя та не розуміє, що стає все залежнішим від переваг, які дає мережа.

В наш час потенційно небезпечні звички еволюціонували. Сьогодні залежність може розвинутися не тільки від алкоголю, наркотиків або сигарет, але і від технологій. Науковці стверджують, що число інтернет-залежних у Європі та США становить 8% від всього населення.

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Щоб перевірити, чи є у вас інтернет-залежність, пропонуємо ознайомитися з цими 10 ознаками.

Ви проводите в інтернеті більше часу, ніж планували

Головна ознака інтернет-залежності – ви проводите в мережі більше часу, ніж планували, а неможливість відмовитися від гаджетів перед сном веде до безсоння і депресії.

Якщо ви регулярно плануєте лягти спати в певний час, але замість цього пропадаєте в соцмережі або читаєте статті, а без постійних переписок та скролінгу відчуваєте себе пригніченим – це привід змінити свої звички.

Ви не встигаєте доробити робочі або домашні справи

Якщо ви планували завершити справи, проте замість цього "зависли" за переглядом інстаграму або не встигли потрапити в магазин до закриття, оскільки були зайняті фейсбуком чи стрімами, здається, у вас не лише проблеми з плануванням. Така поведінка може вказує на інтернет-залежність.

Симптоми загострюються, якщо ви відкладаєте свою роботу та робите її після опівночі. У найгірших випадках це може призвести до втрати роботи та відсутності живої комунікації.

Ви плануєте, що будете робити онлайн, навіть коли займаєтеся іншими справами

Це працює так само як з іншими видами залежності: людина з алкоголізмом уявляє стакан пива після роботи, ви – уявляєте соцмережі, інтернет-магазини та відео.

Якщо ви в деталях обмірковуєте вже опубліковані пости або плануєте, що розкажете сьогодні в інстаграмі чи телеграмі (при тому, що блоги – не основний вид вашої діяльності), – у вас може бути проблема. Найтривожніша ознака в такій ситуація – ейфорія, яка появляється, коли ви сідаєте за комп'ютер.

Ваш настрій залежить від часу, проведеного в інтернеті

Вчені Корнельського університету досліджували 5 тисяч анкет людей, які намагалися кинути фейсбук та вияснили, що більшість з них повернулася в соцмережу вже через декілька днів. Основна причина, яку вказували респонденти – емоційна нестабільність.

Якщо відмова від соцмереж і інтернету робить вас дратівливим, злим і агресивним – варто задуматися про зміну звичок. Окрім цього, якщо вам соромно за час, проведений онлайн, ви теж можете бути залежними.

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Ви залежні від конкретного сайту

Деякі дослідники вважають важливим розділяти підвиди інтернет-залежності: на їхню думку, багато користувачів залежать не від інтернету, а від конкретного сервісу.

Дослідниця Кімберлі Янг виділяє 5 підвидів інтернет-адикції:

залежність від комп'ютерних ігор, надлишок інформації (залежність від інтернет-серфінгу), компульсивна поведінка (онлайн-шопінг, азартні ігри онлайн), залежність від кіберсексу, залежність від онлайн-відносин (тіндер).

Ви відмовилися від хобі та спілкування з друзями

В добі обмежена кількість годин, відповідно – чим більше часу ви проводите в інтернеті, тим менше його залишається на інші види діяльності та комунікацію офлайн.

Якщо раніше ви займалися спортом, ходили на танці та йогу, а зараз ледве виділяєте час на одну нетривалу пробіжку в тиждень, зверніть увагу на те, скільки часу ви проводите в мережі.

Ви вже намагалися відмовитися, але нічого не вийшло

Це одна з найочевидніших ознак. Якщо ви вже замислювалися про те, що проводите занадто багато часу онлайн, приймали рішення скоротити цей час або влаштувати "дні без інтернету", але завжди зазнавали поразки, ваші справи йдуть не дуже добре і, можливо, слід звернутися по допомогу до психотерапевта.

Ваша залежність проявляється фізично

Зараз існують різні класифікації інтернет-залежності і її реальність ніхто не заперечує. Більш того, в серйозних формах вона починає проявлятися у пацієнта фізично. Безсоння, головні болі, болі в спині, порушення режиму харчування, неконтрольована втрата або набір ваги, порушення особистої гігієни, синдром сухого ока – всі ці речі можуть бути симптомами залежності від інтернету.