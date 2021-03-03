З початком пандемії, все більше компаній переходять на чотириденний робочий тиждень. Таке нововведення допомагає підвищити продуктивність працівників та задоволеність клієнтів. Детальніше про новий тренд – далі.

Коли світ перейшов в режим ізоляції, берлінська технологічна компанія Awin зробила те, що й інші, – перевела 1000 співробітників на дистанційну роботу. Вже весною роботодавці зрозуміли, що збільшення обсягів роботи давлять на працівників, які працюють віддалено. Це й стало приводом провести експеримент – завершувати роботу до обіду п'ятниці.

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Експеримент виявився вдалим – зросли не лише продажі та задоволення клієнтів, але й мотивація працівників. Тому Awin вирішила піти далі та впровадити чотириденний робочий тиждень для всієї компанії без жодних скорочень зарплатні. Коментуючи своє рішення, генеральний директор компанії Адам Росс додав:

Ми переконані, що щасливі, захоплені та врівноважені співробітники набагато краще справляються з поточною роботою. Вони знаходять раціональніші рішення та демонструють вищу продуктивність.

Сьогодні тренд на чотириденний робочий тиждень набирає обертів по всьому світу. За даними вебсайту з вакансіями ZipRecruiter, кількість публікацій, в яких згадується чотириденний тиждень, потроїлася за останні 3 роки.

Серед компаній, які вже долучилися до експерименту – Unilever, один зі світових лідерів на ринку харчових продуктів та товарів побутової хімії. З грудня усі працівники новозеландського відділення працюють лише 4 дні на тиждень. Видозмінений графік діятиме впродовж року.

До ініціативи приєднався уряд Іспанії – там розглядають пропозицію про надання субсидії компаніям, які запровадили чотириденний робочий тиждень. І навіть Японія, яка славиться переопрацюваннями, обговорює пропозицію про надання працівникам вихідного дня з метою захисту їхнього добробуту.

Робочий тиждень: від 19 століття до сьогодні



Як світ переходить на новий робочий тиждень / Фото Pexels

До 19 століття більшість працівників працювали 6 – 7 днів на тиждень. П'ятиденний робочий день був введений у 1926 році Генрі Фордом, який вирішив, що робітники купуватимуть більше автомобілів, якщо у них вивільниться час. До кінця десятиліття більшість американських виробників наслідували його приклад.

Німеччина скасувала суботні зміни лише в 1960-х, після того, як профспілки виступили за те, що діти повинні проводити більше часу зі своїми батьками. Впродовж 2-х останніх десятиліть робочий час у розвинених країнах поступово зменшувався. Франція вступила на цей шлях у 2000 році, прийнявши 35-годинний робочий тиждень. Втім, не всі бачать користь від переходу.

Джек Ма, співзасновник Alibaba Group Holding Ltd, часто висловлює захоплення виснажливою культурою роботи своєї країни ("966") та вважає її життєво важливою для досягнення успіху. Лейбористська партія Великої Британії програла загальні вибори 2019 року, обіцяючи скоротити стандартний робочий тиждень до 32 годин. А керівники компаній неохоче скорочують робочі години без зменшення зарплатні, побоюючися зниження обсягів виробництва. Аналітик ринку праці Німецького економічного інституту в Кельні Хольгер Шефер, висловив недовіру до ідеї, що скорочення робочого часу може скоротити приріст продуктивності.

Втім, пандемія надала новий поштовх до реінжинірингу робочих місць. За даними дослідження Університету Редінга, майже дві третини підприємств із чотириденним тижневим звітом покращили продуктивність праці. У серпні профспілка IG Metall, яка налічує 2,3 мільйона членів, запропонувала коротший робочий тиждень у відповідь на кризу в галузі охорони здоров'я та в автомобільній промисловості, яка переходить на електромобілі. Французький виробник автомобілів Renault SA теж зробив п’ятницю вихідним днем до середини серпня.

Влітку ми отримаємо результати експерименту Awin, однак Адам Росс каже, що новий досвід виявився настільки позитивним, що він не може уявити повернення до п'ятиденного робочого тижня.