Деменція – це втрата мислення, пам'яті та міркувань до такої міри, що це заважає життю та повсякденній діяльності. Існує досить багато типів цієї хвороби, проте у людей старшого віку найчастіше можна зустріти хворобу Альцгеймера. Про ранні ознаки деменції розповів Глен Фінні, доктор медичних наук.

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Втрата епізодичної пам'яті

Один з ранніх симптомів деменції є втрата епізодичної пам'яті – про це розповідає докторка медичних наук Ніколь Перселл.

Наприклад, людина може пам’ятати, що їздила у відпустку, але не пам’ятає, де вона зупинялася чи що робила,

– поділилася вона.

Епізодична пам'ять – це перш за все запам'ятовування конкретної інформації про нещодавні події. Тож якщо ви не можете пригадати, де ви припаркували машину раніше цього ж дня, чи куди ви ходили на вечерю минулого тижня – це приводи звернутися до лікаря по професійну допомогу.

Втім, ранні ознаки деменції далеко не завжди обмежуються втратою пам'яті.

Іноді ознаки включають зміну суджень, настрою або того, як люди виконують проєкти чи завдання. Люди з цим захворюванням можуть не помітити симптомів, але хтось із їхніх близьких може,

– розповіла докторка Перселл.

Зміни у судженнях

Час від часу всі люди можуть приймати неправильні рішення, та коли це стає системою, це може свідчити про ранні ознаки деменції. Наприклад, такі люди можуть частіше нехтувати своєю гігієною або бути не в змозі керувати власним бюджетом.

Зміни у настрої

З віком люди часто стають більш засмученими або ж, навпаки, завзятими; це відбувається через те, що їхній звичний графік життя порушується. Впоратися зі стресом у літньому віці набагато складніше, а також у старших людей досить поширена депресія.

Та люди з ранніми ознаками деменції особливо вразливі до перепадів настрою – вони не можуть контролювати свої емоції, часто впадають в розгубленість, тривогу та страх. Їх також легко засмутити вдома чи коли вони перебувають у колі друзів.

Проблеми із виконанням завдань

Тут мовиться не про освоєння нових навичок, адже досить часто літнім людям важко опанувати технології чи нові прилади.

Та люди з деменцією можуть відчувати, що їм важко виконувати звичні завдання, які з легкістю давалися їм раніше – наприклад, скласти список покупок чи проїхатися транспортом до знайомого місця.



Літні люди з деменцією можуть втратити деякі навички / Фото Pexels

Проблеми з мовою

Часто люди з деменцією плутають імена знайомих людей, а також їм потрібно чимало часу, щоб згадати слова, що позначають певні предмети. Вони схильні часто повторювати одні й ті самі речення чи втрачати нитку розмови.

Як перевірити людину на деменцію

Якщо ви або ваші знайомі відчувають переживання через втрату пам'яті – це привід звернутися до спеціаліста, проте існує також кілька тестів, які можуть перевірити пам'ять і вдома.

Один з найпопулярніших – це "тест із п'яти слів" – серійне вербальне випробування для того, щоб оцінити рівень пам'яті у літніх людей.

Тест із п’яти слів — це лише один із прикладів простого тесту пам’яті, який люди можуть зробити де завгодно, щоб побачити, чи можуть у них проблеми зі своєю пам’яттю,

– поділився доктор Фінні.

Суть цього тесту полягає в тому, що екзаменатор називає п'ять слів підряд зі швидкістю слово в секунду, а людині потрібно згодом повторити стільки слів, скільки вона запам'ятала, у довільному порядку.

Та якщо ви відчуваєте проблеми з пам'яттю чи проходженням тесту, це означає, що настав час звернутися до спеціаліста.