Ранні зморшки та висип: які продукти допоможуть захистити шкіру від сонця

Результатом фотостаріння можуть бути ранні зморшки, сухість шкіри, а також алергічний висип. Усе це з'являється через вплив ультрафіолетових променів на шкіру. Разом із сонцезахисними засобами можуть допомогти харчові добавки. Їх ефективність довели науковці.

Здоров'я і молодість шкіри можна зберегти не тільки правильним і регулярним доглядом за нею. Важливо ще дотримуватися збалансованого харчування та вживати певні харчові добавк.

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Згідно з дослідженнями, в цілях профілактики фотостаріння найбільш ефективні добавки з колагеном, функціональними маслами (тобто оброблене масло, яке не містить транс-жирів), вітамінами, особливо С і Е, лікопенами, β-каротинами і пробіотиками.

Пробіотики – препарати, в яких містяться корисні бактерії в висушеному або розчиненому вигляді.

Добавки з лікопеном і β-каротином захищають не тільки шкіру. Це антиоксиданти, які допомагають клітинам боротися з окислювальним стресом, зберігаючи здоров'я в цілому і захищаючи від розвитку раку.

Догляд за шкірою / Фото Prevention

Продукти для збереження молодості шкіри

Лікопен і β-каротин у великій кількості міститься в овочах і фруктах червоного і оранжевого кольору:

томатах,

гранатах,

ягодах,

кавуні,

болгарському перці,

моркві.

Для кращого засвоєння β-каротину рекомендується його поєднувати з жирами. Наприклад, коли готуєте моркву, додайте трохи рослинного або вершкового масла.

Потужним захисником проти фотостаріння шкіри є какао-боби та часник. Тому чашка кави або какао не тільки допоможе підбадьоритися, але і зробить шкіру більш стійкою до впливу ультрафіолету.

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Проте людям, які мають захворювання органів травлення, варто бути обережними із вживанням часнику. В такому випадку більше можуть підійти харчові добавки з часником.