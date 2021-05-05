Всі ми звикли чути про шкоду ультрафіолету для шкіри, але мало хто говорить в цьому контексті про очі. Як показує статистика, менше половини людей, які купують сонцезахисні окуляри, перевіряють чи захищають лінзи очі від ультрафіолетового світла. Щоб покращити ці цифри, підказуємо, як вибрати стильний та правильний аксесуар, який захистить очі.

Вплив УФ на очі може призвести до фотокератиту (опіку рогівки) чи підвищити ризик розвитку катаракти, онкологічних захворювань (увеальної меланоми). Цими станами можуть страждати всі, утім, існують люди з підвищеним ризиком.

Читайте також Чому пандемія коронавірусу порушує зір та як з цим боротися

До цієї категорії належать

люди зі світлими очима;

пацієнти після оперативних втручань (видалення катаракти);

професії, при яких є використання штучного УФ-випромінювання чи тривале перебування на вулиці (спортсмени);

люди, які приймають фотосенсибілізаційні препарати.

Максимально високі дози УФ-випромінювання ми отримуємо в середині дня.

Ось рекомендації, які допоможуть вибрати окуляри, які захищають:

1. 100% захист

Лінзи повинні блокувати 100% шкідливого випромінювання. Переважно на окулярах це представлено інформацією в інструкції чи на етикетці, де зазначено – UV 400.

Як перевірити чи справді на ваших окулярах є УФ-фільтр, окрім маркування? У магазинах оптики це можливо зробити на спеціальному приладі – спектрометрі.

2. Більше – краще

Чим більше покриття від сонцезахисних окулярів, тим менше шкоди від сонця. Але пам'ятайте про комфорт.

3. Темні лінзи не захищають краще, а можуть зовсім не блокувати УФ-промені

Деякі окуляри оснащені бурштиновими, зеленими або сірими лінзами, цим самим вони збільшують контраст, що може бути корисно для спортсменів.

4. Поляризаційні лінзи блокують сонячні відблиски, а не УФ-промені

Це не забезпечує більшого захисту від сонця, але робить водіння авто чи перебування на воді безпечнішими та приємнішими.

⠀

Окрім правильно підібраних окулярів, не забувайте про прості та надійні методи – знаходьтесь в тіні, уникайте прямих сонячних променів з 10 – 16:00, носіть головний убір, одяг з довгими рукавами/штани (також є спеціальний одяг з захистом від УФ), наносьте сонцезахисний засіб для шкіри, коли це необхідно.