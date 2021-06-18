Ранние морщины и сыпь: какие продукты помогут защитить кожу от солнца

Результатом фотостарения могут быть ранние морщины, сухость кожи, а также аллергическая сыпь. Все это появляется из-за влияния ультрафиолетовых лучей на кожу. Вместе с солнцезащитными средствами могут помочь пищевые добавки. Их эффективность доказали ученые.

Здоровье и молодость кожи можно сохранить не только правильным и регулярным уходом за ней. Важно еще придерживаться сбалансированного питания и принимать определенные пищевые добавки.

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Согласно исследованиям, в целях профилактики фотостарения наиболее эффективные добавки с коллагеном, функциональными маслами (то есть обработанное масло, которое не содержит транс-жиров), витаминами, особенно С и Е, ликопинами, β-каротином и пробиотиками.

Пробиотики – препараты, в которых содержатся полезные бактерии в высушенном или растворенном виде.

Добавки с ликопином и β-каротином защищают не только кожу. Это антиоксиданты, которые помогают клеткам бороться с окислительным стрессом, сохраняя здоровье в целом и защищая от развития рака.



Уход за кожей / Фото Prevention

Продукты для сохранения молодости кожи

Ликопин и β-каротин в большом количестве содержится в овощах и фруктах красного и оранжевого цвета:

томатах,

гранатах,

ягодах,

арбузе,

болгарском перце,

моркови.

Для лучшего усвоения β-каротина рекомендуется его сочетать с жирами. Например, когда готовите морковь, добавьте немного растительного или сливочного масла.

Мощным защитником против фотостарения кожи является какао-бобы и чеснок. Поэтому чашка кофе или какао не только поможет взбодриться, но и сделает кожу более устойчивой к воздействию ультрафиолета.

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Однако людям, имеющим заболевания органов пищеварения, следует быть осторожными с употреблением чеснока. В таком случае больше могут подойти пищевые добавки с чесноком.