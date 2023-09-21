Ці прості сніданки займуть всього 10 хвилин: ідеальний варіант для буднів

Часто у багатьох людей немає багато часу, щоб готувати сніданок, та це не значить, що варто відмовлятися від цього прийому їжі. Існує чимало простих і смачних рецептів, які стануть вам у пригоді.

Якщо ви не маєте багато часу, проте все ще хочете насолодитися смачним сніданком, спробуйте деякі нові рецепти. Експертка з харчування Кімберлі Холланд розповіла, як можна легко та швидко приготувати ранкову їжу.

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Тост з авокадо

Звичайні тости з авокадо, можливо, вже не такі популярні, як кілька років тому – втім, вони все ще залишаються дуже корисним та поживним сніданком, після якого ви довго залишатиметеся ситими та повними енергії.

Одного плода авокадо вам вистачить на 3 – 4 тости, тож так ви можете приготувати сніданок кілька днів поспіль. А якщо ви маєте ще трохи часу, то можете додати до свого тосту ще й смажене яйце.

Здоровий бутерброд

Бутерброд може звучати як не надто здоровий сніданок чи перекус, проте все залежить від того, що ви на нього покладете. Спробуйте додати до нього більше овочів та зелені, і тоді ваш прийом їжі буде збалансованим та корисним.



Бутерброди можуть бути корисними / Фото Pexels​

Яєчня в мікрохвильовці

Так, можливо, ви ще ніколи не готували яйця в мікрохвильовці, проте це може бути не тільки дуже смачно, але й не вимагає багато зусиль. Окрім того, яйця насичені білками, а це зробить ваш прийом їжі багатим на потрібні організму амінокислоти.

Ви також можете збагатити його клітковиною, якщо додасте до яєчні нарізані овочі та фрукти.

Парфе з грецьким йогуртом

Парфе краще приготувати завчасно – наприклад, звечора, проте навіть тоді це не забере багато часу. У чашку засипте нарізані фрукти, пластівці чи мюслі та залийте грецьким йогуртом. Страву залиште у холодильнику на ніч, і з самого ранку ви вже матимете смачний і незвичний десерт.