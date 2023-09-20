Перше, що ви повинні зробити, коли помітили у себе симптоми застуди: закладений ніс, кашель та слабкість, так це почати вживати багато рідини. І чай може бути чудовим варіантом, адже містить у складі антиоксиданти катехіни, які зменшують запалення. Про користь чаю розповіла лікарка Жаклін Лондон.

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Перцева м'ята

Ви, певно, вже чули про це, та всього кілька ковтків м'ятного чаю можуть серйозно покращити ваше самопочуття. Річ у тому, що у листах перцевої м'яти є ментол, який має легкий анестезуючий ефект та може допомогти при болях у горлі.

Окрім того, дослідження показали, що м'ята також має значну протимікробну та противірусну дію.

Ромашковий чай

Ромашкові квіти вже століттями відомі тим, що мають заспокійливу дію, адже в рослині є флавоноїди, які є вкрай корисними для організму. Ромашка допоможе нормалізувати ваш нічний сон, який також є важливим кроком до повного одужання від застуди.

Також існують певні докази того, що ромашка може діяти і як протизапальний засіб.



Ромашковий чай допомагає при застуді / Фото Pexels

Ехінацея

Ехінацея – це фіолетова яскрава квітка, яку завезли до Європи з Північної Америки, і ще століття тому місцеві племена використовували ехінацею як лікувальний засіб.

Дослідження показують, що регулярне вживання ехінацеї може знизити ваші шанси підхопити застуду на 58%. Окрім того, ехінацея може більш ніж на день скоротити тривалість застуди, тож додавання цієї рослини до чаю може принести чимало користі вашому здоров'ю.

Імбирний чай

Імбирний чай дуже популярний серед співаків, адже він може заспокоїти горло, адже в ньому є біологічно активні компоненти, що дають протизапальну дію. Окрім того, імбир здатний пригнічувати мікроорганізми, що можуть спричинити інфекцію.

Якщо під час застуди ви також відчуваєте розлад шлунка, імбир також стане у пригоді, адже він допомагає від нудоти.

При перших ознаках застуди чи грипу я завжди заварюю чашку міцного імбирного чаю. Імбир є потужним противірусним і протизапальним засобом. Крім того, він доступний у свіжому вигляді в будь-якому продуктовому магазині,

– поділився доктор медичних наук Білл Роулз.

Бузина

Як і більшість інших дрібних темних ягід, бузина наповнена корисними антиоксидантами, які допомагають зміцнити здоров'я та покращити імунітет. І, виявляється, у ній міститься більше поліфенолів, ніж у журавлині та чорниці.

Науковці переконані, що бузина може полегшити симптоми застуди та зменшити її тривалість. Окрім того, вона чудова смакує у чаї.