Баклажан имеет побочные эффекты: его можно есть не всем

Осень – сезон блюд в основу которых входит баклажан. Мы его жарим, запекаем и даже консервируем. Этот овощ имеет много ценных свойств для организма человека, впрочем, есть определенные запреты на его употребление.

Баклажаны все же имеют несколько побочных эффектов, которых следует опасаться. Его чрезмерное потребление может привести к таким побочным эффектам, как отравление соланином, аллергии и оксалатных камней в почках.

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О негативных последствиях от употребления баклажанов рассказала сертифицированная клиническая диетология Нилофар Пендхари.

Может вызвать аллергию

Баклажан может вызвать аллергические реакции. Это бывает в единичных случаях, впрочем, они все равно случаются. К симптомам относят затрудненное дыхание, отеки и крапивницу. Если вы почувствуете аллергию на баклажан – перестаньте его есть.

Помните, что употребление баклажана в умеренных порциях не принесет вам вреда. Побочные эффекты относятся к случаям, если есть баклажан чрезмерно и в больших количествах.



Баклажан обладает побочными свойствами / Фото The Spice House

Может нарушить всасывание железа

Насунин – это антоциан в кожуре баклажанов, который связывает железо и удаляет его из клеток. Это может снизить всасывание железа в вашем организме. Именно поэтому баклажан следует избегать людям с низким уровнем железа.

Может привести к отравлению соланином.

Соланин – это природный токсин, содержащийся в баклажанах. Чрезмерное потребление баклажанов может вызвать рвоту, тошнота и сонливость.

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Может увеличить риск образования камней в почках.

Баклажаны содержат оксалаты, которые могут увеличить риск образования камней в почках у некоторых людей. От баклажанов следует отказаться людям, имеющим риск к образованию камней в почках.