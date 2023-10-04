Грецкие орехи являются самыми популярными из всех. Их часто добавляют в салаты или пекут с добавлением орехов сладости. В общем, пользы у них есть немало, впрочем если переесть этих орехов, то они могут иметь для нас не совсем приятные последствия. Употребляйте всего 7 орехов в день для оптимального здоровья и хорошего самочувствия.

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О побочных эффектах грецких орехов рассказала врач Гита Дхарматти с 20-летним опытом работы.

Могут вызвать проблемы с пищеварением

При чрезмерном употреблении клетчатка в орехах может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. И хотя орехи помогают в лечении проблем с пищеварением, иногда они могут усугубить проблему.

Побочные проблемы со стороны пищеварения включают запор, вздутие живота, газы, боль в животе, рвоту или диарею.



Грецкие орехи имеют побочные эффекты / Фото Pexels

Могут вызвать аллергию

Аллергия на орехи встречается часто. Симптомы включают тошноту, одышку, затруднение глотания, зуд во рту, горле или глазах, головные боли и заложенность носа.

Могут привести к увеличению веса

Грецкие орехи имеют хороший источник клетчатки и помогают худеть, но вместе с этим они очень калорийны. Чрезмерное их употребление приведет к увеличению количества калорий, что в результате и увеличит ваш вес.

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Могут вызвать удушье у детей

Почти все орехи детям трудно прокусить и безопасно проглотить, поэтому они могут застрять в дыхательных путях. Грецкие орехи сравнительно больше других, поэтому представляют еще больший риск.

Если вашему ребенку меньше 7 лет, не давайте ему грецкие орехи, поскольку он рискует подавиться.