Как безопасно выйти из диеты: пошаговая инструкция

Большинство современных диет, которые обещают вам похудеть за несколько дней, основаны на жестких ограничениях. Поэтому если вы просто вернетесь к обычному меню, все потерянные килограммы очень быстро вернутся. Впрочем, этого можно избежать, если подойти к процессу выхода из диеты правильно.
Диета – это специальный рацион, разработанный по индивидуально подобранной схеме: количеству пищи, ее химическому составу, калорийностью, термообработке. За время соблюдения диет, организм регулирует поступление питательных элементов в организм, улучшает пищеварительные и обменные процессы, кровообращение, функции почек, иммунитета и других систем. Чтобы не навредить организму, важно наладить грамотный выход из диеты.
Читайте также Проверьте, как быстро вы похудеете: тест на знание эффективности диет
Пошаговая инструкция выхода из диеты
Как правильно выйти из диеты / Фото Pexels
- За время потребления низкокалорийного рациона ваш организм был вынужден замедлить обмен веществ, чтобы сохранить привычную жизнеспособность. Если вы резко увеличите калорийность, вся пища пойдет на восстановление утраченной жировой массы.
- Учтите сколько калорий вы употребляли на диете – это поможет не переедать в первые недели после перехода на привычный рацион. Если меню в разные дни отличалось, вычислите среднее значение.
- В первую неделю после окончания диеты вы должны потреблять на 50 – 100 калорий больше, чем это было в период ограниченного питания. Если вы ели 800 калорий, составьте меню на 850 – 900 калорий. Питайтесь в этом диапазоне в течение недели. В течение первой недели за основу должны быть взять продукты из вашей диеты. Резко менять рацион не рекомендуется.
- На вторую неделю выхода из диеты увеличьте калорийность еще на 100 калорий. Старайтесь включать в рацион больше полезных и питательных продуктов (овощи, мясо, яйца, сыр, легкие фрукты). Так вы сможете съедать больше, без ущерба для веса и пищеварения.
- Каждую следующую неделю увеличивайте калорийность рациона еще на 100 калорий. Чем меньше калорий предусматривала ваша диета, тем длиннее будет выход из нее. Соответственно, если вы начинали с 700 – 800 калорий, чтобы дойти до минимальной нормы в 1700 – 1800 калорий, вам понадобится 2,5 месяца.
- Если ваше диетическое питание было особенно жестким, и вы потребляли около 500 калорий в день, то еженедельное дополнение калорийности рациона на 100 единиц может быть слишком высоким. В этом случае стоит отталкиваться от цифры в 10%. То есть в первую неделю увеличьте калорийность на 50 – 60%, вторую неделю 55 – 60% и так далее.
- До какой степени повышать калорийность рациона зависит от ваших данных (рост, вес, активность). Если вы чувствуете себя комфортно, а ваш вес не меняется, попробуйте остановиться на этой отметке.
- Постарайтесь есть белки, углеводы и жиры: они должны быть в пропорции 30 – 40 – 30 от общей калорийности. Ни в коем случае не опускайте количество жиров ниже 30 единиц, поскольку это может вызвать гормональные нарушения.
Что делать нельзя ни в коем случае, так это "набрасываться" на еду после окончания диеты. Если вы не уверены в своей силе воли, лучше даже не начинать похудения. Так вы ухудшите свой метаболизм и наберете еще больше, вместо того, чтобы приблизиться к здоровому телу.
Преимущества пошагового выхода из диеты
Добавьте в рацион больше овощей и фруктов / Фото Pexels
- Вы постепенно улучшаете свой обмен веществ, предлагая организму возможность адаптироваться к нормальному питанию.
- Благодаря такому способу вы исключаете вероятность возвращения потерянных килограммов.
- Вы сможете научиться питаться правильными продуктами и исключите сладости и полуфабрикаты из своего меню.
- Вы научитесь считать калории, белки, углеводы и жиры, а значит сделаете серьезный шаг к построению грамотного рациона без жестких ограничений.