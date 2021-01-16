Скорость похудения зависит от правильно подобранной диеты и разумно сформированного рациона. Но если вы до сих пор верите в мифы, связанные с питанием, – то и результаты отказа от тех или иных продуктов будут малоэффективными.

Вокруг нас постоянно возникает информация о новых способах похудения. Интервальные голодания, кето и средиземноморская диеты, принцип DASH – это то, о чем вы точно слышали даже если не интересуетесь новинками диетологии. Впрочем, как показывает практика, ни один из существующих способов не является универсальным, сообщает Полезно 24. И, если вы когда-либо пытались худеть, то точно знаете, какой долгий путь приходится пройти, чтобы точно разобраться, что из предложенных методов - правда, а что – разрекламированный миф, который не имеет отношения к реальности.

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В потоке новостей и рекомендаций диетологов, бывает трудно найти действенные и рациональные идеи. Однако, если вы их знаете - похудеть становится значительно легче. Поэтому узнайте, как полученные знания влияют на процесс похудения: помогают ваши убеждения сбросить лишние кило, или наоборот - вера в популярные мифы переносит желаемые результаты.

Помните, подбирая диету, следует обратить внимание на индивидуальные показатели.

Вот, несколько рекомендаций МОЗ

Худейте медленно и постепенно, считая калории

Чтобы терять в неделю безопасные 0,5 килограммов, необходимо принимать на 500 килокалорий меньше средней суточной нормы.

Заведите "дневник питания"

Так вы сможете записывать все, что съели в течение дня, и подсчитывать среднее количество килокалорий в рационе.

Придерживайтесь принципа сбалансированного питания

Монодиеты и диеты, основанные на отказе от отдельных групп продуктов, могут оказаться вредными для вашего здоровья.

Диета – образ жизни

Вы должны придерживаться выбранной стратегии питания в течение длительного времени. Ведь если резко изменить рацион и режим питания, существует высокий риск вернуться к старым привычкам и быстро набрать лишний вес.

Изучите диеты

Обратите внимание, кто именно разработал выбранную вами диету, а также на результаты, тех, кто ее придерживался. Кроме этого, если кому-то из ваших знакомых удалось похудеть благодаря конкретной диете, это не значит, что она станет идеальным вариантом для вас. Чтобы избежать рисков – проконсультируйтесь с квалифицированным диетологом. Нравятся тесты? Не останавливайтесь!

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