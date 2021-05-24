Як безпечно вийти з дієти: покрокова інструкція

Більшість сучасних дієт, які обіцяють вам схуднути за кілька днів, засновані на жорстких обмеженнях. Тому якщо ви просто повернетеся до звичайного меню, то всі втрачені кілограми дуже швидко повернуться. Утім, цього можна уникнути, якщо підійти до процесу виходу з дієти правильно.

Дієта – це спеціальний раціон, розроблений за індивідуально підібраною схемою: кількістю їжі, її хімічним складом, калорійністю, обробкою. За час дотримання дієт, організм регулює надходження поживних елементів в організм, оптимізує травні й обмінні процеси, кровообіг, функціонування нирок, імунітету та інших систем. Щоб не нашкодити організму, важливо налагодити грамотний вихід з дієти.

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Покрокова інструкція виходу з дієти



Як правильно вийти з дієти / Фото Pexels

За час споживання низькокалорійного раціону ваш організм був змушений сповільнити обмін речовин, щоб зберегти звичну життєздатність. Якщо ви різко збільшите калорійність, вся їжа піде на відновлення втраченої жирової маси. Врахуйте скільки калорій ви вживали на дієті – це допоможе не переїдати в перші тижні опісля переходу на звичний раціон. Якщо меню в різні дні відрізнялося, обчисліть середнє значення. У перший тиждень після закінчення дієти ви повинні споживати на 50 – 100 калорій більше, ніж це було в період обмеженого харчування. Якщо ви їли 800 калорій, складіть меню на 850 – 900 калорій. Харчуйтеся в цьому діапазоні впродовж тижня. Перший тиждень основою повинні стати продукти з вашої дієти. Різко міняти раціон категорично не рекомендується. На другий тиждень виходу з дієти збільште калорійність ще на 100 калорій. Намагайтеся включати в раціон більше корисних і поживних продуктів (овочі, м'ясо, яйця, сир, легкі фрукти). Так ви зможете з'їдати більше без шкоди для ваги та травлення. Кожний наступний тиждень збільшуйте калорійність раціону ще на 100 калорій. Чим менше калорій передбачала ваша дієта, тим довшим буде вихід з неї. Відповідно, якщо ви починали з 700 – 800 калорій, то щоб дійти до мінімальної норми в 1700 – 1800 калорій, вам знадобиться 2,5 місяці. Якщо ваше дієтичне харчування було особливо жорстким, і ви споживали близько 500 калорій в день, то щотижневе доповнення калорійності раціону на 100 одиниць може бути занадто високим. В цьому випадку, варто відштовхуватися від цифри в 10%. Тобто в перший тиждень збільште калорійність на 50 – 60, другий тиждень 55 – 60 і так далі. До якої міри підвищувати калорійність раціону залежить від ваших даних (зріст, вага, активність). Якщо ви відчуваєте себе комфортно, а ваша вага залишається стабільною, спробуйте зупинитися на цій позначці. Постарайтеся їсти білки, вуглеводи й жири: вони повинні бути в пропорції 30 – 40 – 30 від загальної калорійності. Ні в якому разі не опускайте кількість жирів нижче 30 одиниць, оскільки це може викликати гормональні порушення.

Що робити не можна ні в якому разі, так це "накидатися" на їжу після закінчення дієти. Якщо ви не впевнені у своїй силі волі, краще навіть не починати схуднення. Так ви погіршите свій метаболізм й наберете ще більше, замість того, щоб наблизитися до здорового тіла.

Переваги покрокового виходу з дієти



Додайте в раціон більше овочів і фруктів / Фото Pexels