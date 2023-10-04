Чем вывести пятно от кофе: названы самые простые способы

Каждый из нас бывает порой неосторожным, поэтому приятное кофепитие может превратиться в проблему, особенно, если мы разольем напиток на любимую одежду. Но кофе из одежды можно вывести, стоит знать всего несколько способов.

Если пятно от кофе свежое, то начните с самого простого – промойте одежду холодной водой. Если это не сработает, то переходите к стиральному порошку или специальному средству от удаления пятен. Быстрые действия подарят вам больше шансов на то, что пятно исчезнет бесследно. О простых способах рассказала эксперт Бекки Рапинчук.

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Процесс удаления пятна заключается в разведении и растворении танинов коричневого кофе в большом количестве воды и вымывании их из ткани. Они не очень прочно связываются с волокнами ткани, поэтому удалить их не составит труда, даже если пятно старое и засохшее.

Для старых пятен мягкого растворителя достаточно (например, средства для мытья посуды или уксуса. Они устраняют цвет, поэтому их легко зимы. Вот несколько способов, которые позволят избавиться от пятна от кофе.



Пятно от кофе можно быстро вывести / Фото Pexels

Попробуйте порошковое моющее средство

Если пятно еще осталось, смешайте порошок с равными частями уксуса и воды и превратите эту смесь в пасту. Для чистки пятна используйте старую зубную щетку. Тщательно промойте ткань. Пятно должно после этого исчезнуть.

Кислородный порошок

Нанесите на пятно от кофе пятновыводитель. Вы также можете использовать стиральный порошок с кислородным отбеливателем в качестве пятновыводителя. Дайте постоять пять минут, а потом постирайте как обычно