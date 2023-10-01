Если пятно от шоколада незначительное, обработайте одежду небольшим количеством средства для мытья посуды и постирайте. Если же пятно уже долго было на одежде, то тогда нужно приступить к более серьезным методам, чтобы удалить шоколад из одежды. Как удалить пятна от шоколада рассказала Сара Агирре – эксперт по домашнему хозяйству, имеющему более 20 лет опыта.

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В первую очередь удалите из ткани твердые кусочки шоколада благодаря ложке. Острого ничего использовать не нужно. Пятно тереть не надо, поскольку оно еще глубже проникнет в волокна ткани.

Промойте холодной водой

Промойте загрязненную поверхность холодной водой с обратной стороны. Вы также можете использовать пятновыводитель, чтобы ослабить ее.

Предварительная обработка пятна

Аккуратно вотрите сильнодействующее жидкое моющее средство в пятно от шоколада. Оставьте одежду на пять минут. Затем замочите его на 15 минут в холодной воде. Каждые три-пять минут аккуратно протирайте загрязненное, чтобы растворить пятно, а затем тщательно промойте. Когда пятно взойдет, тогда стирайте вещь, как всегда и хорошо высушите.



Пятно от шоколада можно вывести / Фото Vivani

Как вывести пятна шоколада из одежды без стирки

Если пятно от шоколада свежее, его можно вывести без мыла, моющих средств или химикатов. Промойте пятно холодной водой, желательно с обратной стороны. Затем намочите бумажное полотенце в холодной воде и промокните лицевую сторону. Повторяйте при необходимости, пока пятно не перестанет светлеть.

Нанесите на пятно небольшое количество пятновыводителя и оставьте на несколько минут. Затем еще раз промойте пятно с обратной стороны и снова промокните чистыми влажными бумажными полотенцами.

Натуральные средства для удаления пятен шоколада

Перекись водорода

Смешайте одну часть средства для мытья посуды с двумя частями перекиси водорода. Эта смесь отлично удаляет жир и освещает пятна. Нанесите раствор непосредственно на пятно и оставьте на 10 минут, после чего одежду можно постирать.

Уксус

Смешайте одну часть уксуса с одной частью воды, затем замочите пятно в растворе примерно на 10 минут. Затем постирайте ткань, как обычно.