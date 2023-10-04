Чим вивести пляму від кави: названо найпростіші способи

Кожен з нас буває часом необережним, тож приємне кавування може перетворитися на проблему, особливо, якщо ми розлиємо напій на улюблене вбрання. Та каву з одягу можна вивести, варто знати всього кілька способів.

Якщо пляма від кави свіжа, то почніть із найпростішого – промийте одяг холодною водою. Якщо це не спрацює, тоді переходьте до прального порошку або спеціального засобу від видалення плям. Швидкі дії подарують вам більше шансів на те, що пляма зникне безслідно. Про прості способи розповіла експертка Беккі Рапінчук.

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Процес видалення плями полягає в розведенні та розчиненні танінів коричневої кави у великій кількості води та вимиванні їх з тканини. Вони не дуже міцно зв'язуються з волокнами тканини, тому видалити їх не складе труднощів, навіть якщо пляма стара і засохла.

Для старих плям м’якого розчинника достатньо (до прикладу, засобу для миття посуду чи оцту. Вони усувають колір, тож їх легко зими. Ось кілька способів, які дозволять позбутися плями від кави.



Пляму від кави можна швидко вивести / Фото Pexels

Спробуйте порошковий миючий засіб

Якщо пляма ще залишилася, змішайте порошок з рівними частинами оцту і води і перетворіть цю суміш на пасту. Використайте стару зубну щітку, щоб почистити пляму. Ретельно промийте тканину. Пляма має після цього зникнути.

Кисневий порошок

Нанесіть на пляму від кави засіб для виведення плям. Ви також можете використовувати пральний порошок з кисневим відбілювачем в якості засобу для виведення плям. Дайте постояти п'ять хвилин, а тоді виперіть як завжди