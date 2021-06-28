Цельнозерновая овсянка: какое чрезвычайное воздействие оказывает на здоровье человека

Цельнозерновой овсянка очень полезно для организма человека. Она способна улучшить физическое и эмоциональное здоровье. Какими еще полезными свойствами обладает – читайте в материале.

Максимум пользы для организма дает растворимое пищевое волокно – β-глюкан, содержащийся в овсе.

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Если человек будет иметь в своем рационе цельнозерновую овсянку или овсяные отруби, то это поможет его кишечнику лучше работать, избавиться от запоров. Кроме этого, увеличит рост полезных бактерий. А от полноценной работы кишечника зависит иммунитет.



Польза овсянки / Фото Healthline

Цельнозерновая овсянка, то есть из необработанного зерна, имеет больше полезных свойств, чем обычные хлопья. Она снижает уровень холестерина в крови и является средством профилактики атеросклероза и других заболеваний сердца и сосудов. Овсяный β-глюкан помогает преодолеть головную боль, боль в суставах, руках и ногах.

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Люди, которые принимали участие в исследовании и регулярно ели овсянку, наблюдали снижение тревожности, беспокойства и усталости. Кроме этого, она влияет на уровень глюкозы в крови – замедляет ее рост после еды и тормозит дальнейший спад.