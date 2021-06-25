Нутрициолог Екатерина Йенсен привела примеры вкусных и питательных блюд для утра.

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Женщина рассказала, что сама много лет мучалась с завтраками. Утром она ела магазинный творог, кофе со сливками или кашу быстрого приготовления.

Неудивительно, что мое лицо и спина были покрыты прыщами всех цветов радуги, несмотря на возраст "под тридцать". И энергии хватало максимум на 2 часа, а потом мне снова хотелось есть,

– вспомнила врач.

Она отметила, что завтрак должен быть не только натуральным, но и сытным.

"Секрет сытности завтрака в стабилизации сахара в крови, в изобилии клетчатки и в так называемой "питательной ценности". Под питательную ценность я понимаю не количество калорий, а богатство пищи минеральными веществами, полезные жиры, белок и правильные углеводы", – сказала Екатерина Йенсен.

Все они – это составляющие энергетического баланса: ⠀

Белок поставляет энергию и стимулирует выработку правильных гормонов, отвечающих за хорошее настроение

Жиры стабилизируют сахар в крови

Правильные углеводы дают клеткам топливо для функционирования

Почему важна питательная ценность завтрака?

По словам врача, организму нужно не только топливо, но и витамины с минералами. Без них в клетке не произойдет химический цепочку процессов "выработки энергии из глюкозы". Здесь крайне важны витамины группы В, магний, цинк, железо, хром, селен и другие вещества.

Согласно этой информации, очевидно, что завтрак из серии "бутерброд с сыром и маслом" не может насытить вас надолго. Как и овсяная каша. В ней катастрофически не хватает жиров и белка,

– отметила Екатерина Йенсен.

Примеры полезных, быстрых и вкусных завтраков: ⠀