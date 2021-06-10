Согласно научным данным, употребление сока может положительно повлиять на баланс микроорганизмов в кишечнике и улучшить микробиом, благодаря высокому содержанию клетчатки, которая входит в состав овощей и фруктов. Это означает, что вы не только похудеете, но и улучшите работу кровеносных сосудов, ускорите доставку кислорода ко всем группам мышц и сможете быстрее восстанавливаться после тренировок.

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Только 3 дня употребления сока могут "переключить" микробиом кишечника с воспалительных бактерий на полезные, а это – своеобразная тренировка тела, которая приводит к быстрой потере килограмм и более быстрому восстановлению.

Приготовление овощных соков из свеклы, зелени, моркови и других ярких продуктов, предоставляет организму важные растительные антиоксиданты – полифенолы, которые выводят токсины, пустые калории и вредные кишечные бактерии. Употребление даже одной порции сока в день добавляет клетчатки, подпитывает тело и позволяет кишечнику восстановиться после длительного употребления обработанной пищи, жирного мяса и алкоголя.

Овощные и фруктовые соки содержат полифенолы, клетчатку и нитраты (особенно сок свеклы), которые стимулируют пребиотический эффект,

– утверждают авторы исследования.

Как проходило исследование

Ученые решили выяснить сколько дней нужно, чтобы "очистить" организм и обнаружили, что уже на 4-ый день диеты, измеряемые показатели значительно улучшились.

В ходе исследования 20 взрослых людей употребляли овощные соки в течение 3-х дней. В течение следующих 14 дней их переводили на привычное питание. При этом к концу эксперимента все добровольцы продолжали терять вес.

На 4-й день мы наблюдали значительное снижение веса и индекса массы тела, – сообщают авторы исследования, – эффект сохранялся до 17-го дня эксперимента. На 4-й день количество бактерий Firmicutes и Proteobacteria в стуле значительно снизилось, а Bacteroidetes и Cyanobacteria увеличилось по сравнению с исходными данными.

Также ученые сообщили, что на 4-ый день исследования на 89% увеличился уровень оксид азота в плазме и на 360% в моче, тогда как уровень окисленных липидов снизился.