Вы этого не знали: как часто нужно переворачивать матрас на кровати
Источник:Southern Living
Многие люди об этом не знают, но матрасы на кровати нужно менять каждые 6 месяцев. Это следует делать для того, чтобы сохранить матрас в хорошей форме.
Переворачивать матрас следует для того, чтобы сохранить матрас в хорошей форме, а не спать во вмятине, которая появляется через некоторое время после длительного сна на одном и том же месте.
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Если вы будете переворачивать матрас, то это сможет предотвратить его износ и продолжит его функции.
О том, как часто надо переворачивать матрас рассказал эксперт Джек Делл'Аччио – основатель Essentia Organic Mattress и сертифицированный тренер Института здоровья Гиппократа
Перевернув ортопедический матрас, спать на нем будет очень удобно! Настоящий матрас, не переворачивающийся, не должен иметь витков или пенопласта низкой плотности и одеял, поскольку они слишком быстро изнашиваются.
– отметил Делл'Аччио.
По его словам, если вы используете обычный стеганый спиральный матрас или гибридный спиральный матрас, то его рекомендуется переворачивать каждые 6 месяцев, чтобы выровнять износ.
Как перевернуть матрас
Возьмите матрас и переверните его на 180 градусов. Область, где лежала ваша голова, должна оказаться под вашими ногами, и наоборот. Как и в случае с переворачиванием матраса, эксперты рекомендуют менять матрас каждые 6-12 месяцев.