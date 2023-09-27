Ви цього не знали: як часто треба перевертати матрац на ліжку

Багато людей про це не знають, але матраци на ліжку треба міняти кожних 6 місяців. Це варто робити для того, щоб зберегти матрац в хорошій формі.

Перевертати матрац варто для того, щоб зберегти матрац в хорошій формі, а не спати у вм’ятині, яка з’являється через певний час після тривалого спання на одному й тому ж самому місці.

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Якщо ви будете перевертати матрац, то це зможе запобігти його передбачному зношуванню та продовжить його функції.

Про те, як часто треба перевертати матрац розповів експерт Джек Делл'Аччіо - засновник Essentia Organic Mattress і сертифікованоий тренер Інституту здоров'я Гіппократа.

Перевернувши ортопедичний матрац, спати на ньому буде не дуже зручно! Справжній матрац, що не перевертається, не повинен мати витків або пінопласту низької щільності і ковдр, оскільки вони занадто швидко зношуються,

– зазначив Делл'Аччіо.

За його словами, якщо ви використовуєте звичайний стьобаний спіральний матрац або гібридний спіральний матрац, то його рекомендується перевертати кожні 6 місяців, щоб вирівняти знос.

Як перевернути матрац

Візьміть матрац та поверніть його на 180 градусів. Область, де лежала ваша голова, має опинитися під вашими ногами, і навпаки. Як і у випадку з перевертанням матраца, експерти рекомендують міняти матрац кожні 6-12 місяців.