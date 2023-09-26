Чистота в вашем доме влияет на ваше самочувствие гораздо сильнее, чем вы можете подумать. И косметическая уборка, которая не потребует от вас никаких усилий, точно улучшит настроение. Как можно легко поддерживать порядок в доме, рассказала эксперт по домохозяйству Шифра Комбитс.

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Метод корзины для белья

Способ корзины для белья – это практически то, как оно и звучит. Для того, чтобы держать порядок в доме, вам понадобится корзина, в которую вы будете складывать все, что лежит не там, где ему место.

Эту корзину следует убрать подальше от себя до тех пор, пока у вас не появится вдохновение для полноценной уборки.

Расправьте подушки

Это простое действие в считанные секунды может улучшить вид любой комнаты. Стоит только хорошо уложить декоративные подушки, расправить те, на которых вы спите – и уже может показаться, что в доме постоянно поддерживают порядок.



Аккуратно расправленные подушки помогают поддерживать порядок / Фото Pexels

Убедитесь, что жалюзи равны

Этот маленький трюк может зрительно сделать помещение более организованным. Для этого присмотритесь к своим жалюзам на окнах и убедитесь, что они опущены на одинаковую высоту и висят под одним углом. Также проверьте ставни и шторы – вы удивитесь, как это улучшит вашу комнату.

Расставьте стулья вокруг столов

Когда стулья стоят на одинаковом расстоянии друг от друга и расположены симметрично вокруг стола, это создает иллюзию порядка и может увеличить ваше рабочее пространство.

Кроме того, благодаря этому комната будет казаться большей и опрятной.

Аккуратно повесьте полотенца

Это правило ключевое для вашей кухни и ванной комнаты. Неосторожно брошенное полотенце может создать беспорядок даже в безупречно убранной комнате, однако если вы повешаете их аккуратной строчкой, все будет выглядеть так, словно вы ежедневно убираете в квартире.