Что происходит с вашим телом, если носить одну и ту же пижаму каждую ночь: вы удивитесь

На пижамах не остается видимой грязи или пятен, по сравнению с одеждой, которую мы носим в течение суток или во время тренировки. И хотя постоянное ношение пижамы не является чем-то вредным, впрочем, все же есть несколько неприятных факторов.

Доктор медицинских наук и сертифицированная дерматология Дженнифер Гордон из Техаса отмечает, что одежда, которая прилегает к вашему телу через некоторое время накапливает загрязнения, которые оказывают губительное воздействие на вашу кожу.

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Если вы редко стираете пижаму в которой спите, то впоследствии на вашей коже могут появиться прыщи или определенные раздражения кожи.

Ваша пижама начнет впитывать много пота и мертвых клеток, которые удаляются из кожи во время сна. Это вызывает закупорку сальных желез, а затем появляется сыпь и прыщи.

По словам дерматологии, дрожжи и бактерии, которые живут в микробиоме вашей кожи, также могут начать накапливаться на вашей пижаме. Смешивание пота с этими бактериями может придать вашей пижаме неприятный запах.



Стирайте пижаму каждые 4 дня / Фото Live Strong

Как часто нужно стирать пижаму

Официальных рекомендаций здесь нет, потому отталкивайтесь от личного уровня комфорта. Дженнифер Гордон советует менять пижаму каждые три-четыре вечера. А если во сне вы очень сильно потеете и носите пижаму без нижнего белья, тогда ее следует стирать каждые два дня.