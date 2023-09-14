Що стається з вашим тілом, якщо носити одну й ту ж піжаму щоночі: ви здивуєтеся

На піжамах не залишається видимого бруду чи плям, у порівнянні з одягом, який ми носимо впродовж доби чи під час тренування. І хоч постійне носіння піжами не є чимось шкідливим, втім все ж таки є кілька неприємних факторів.

Доктор медичних наук та сертифікована дерматологиня Дженніфер Гордон з Техасу зазначає, що одяг, який прилягає до вашого тіла через певний час накопичує забруднення, які пагубно впливають на вашу шкіру.

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Якщо ви рідко перете піжаму в якій спите, то згодом на вашій шкірі можуть з’явитися прищі чи певні подразнення шкіри.

Ваша піжама почне вбирати багато поту та мертвих клітин, які видаляються зі шкіри під час сну. Це викликає закупорку сальних залоз, а відтак з’являється висип та прищі.

За словами дерматологині, дріжджі та бактерії, які живуть у мікробіомі вашої шкіри, також можуть почати накопичуватися на вашій піжамі. Змішування поту з цими бактеріями може надати вашій піжамі неприємного запаху.



Періть піжаму кожних 4 дні / Фото Live Strong

Як часто потрібно прати піжаму

Офіційних рекомендацій тут немає, тому відштовхуйтеся від особистого рівня комфорту. Дженніфер Гордон радить міняти піжаму кожних три-чотири вечори. А якщо уві сні ви дуже сильно потієте та носите піжаму без спідньої білизни, тоді її варто прати кожних два дні.