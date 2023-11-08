Мы привыкли искать проблемы во внешних факторах, если замечаем проблемы с волосами: меняем шампуни, кондиционеры, маски, сосредотачиваемся на уходе, употребляем витамины.

К теме Будьте осторожны: эти 3 витамина могут вызвать выпадение волос.

Впрочем, советуем обратить внимание на популярные напитки, которые мы можем часто употреблять. Именно они являются одной из причин выпадения волос.

Алкоголь

Эксперт по здоровью волос Ганима Абдулла отмечает, что чрезмерное употребление алкоголя может негативно повлиять не только на здоровье, но и на волосы. Алкоголь имеет высокий гликемический индекс, что способствует всплеску инсулина и других гормонов, которые и вызывают выпадение волос.

Алкогольные напитки могут подавлять синтез кератина, поэтому вы начнете терять волосы из-за их ломкости,

– отметила экспертка.

По ее словам, волосяные фолликулы используют кератин, чтобы сделать волосы сильными и менее склонными к ломкости, а алкоголь повлечет за собой дефицит питательных веществ. Чтобы улучшить состояние волос, включите в свой рацион достаточное количество железа, витамина В и цинка.



Волосы могут выпадать из-за вредных напитков / Фото Estetic Derm

Сладкие напитки

Газированные напитки и соки содержат большое количество сахара. Из-за высокого гликемического индекса они также способны вызвать всплеск инсулина, который завязывается с волосяными фолликулами, после чего волосы легко выпадают.

Сладкие напитки уменьшают количество питательных веществ в системе кровообращения и замедляют его в целом. Поэтому в волосяные фолликулы попадает меньше питательных веществ. Это может вызвать или ускорить выпадение волос,

– добавила Ганима Абдулла.

Употребляя эти напитки, следите за их воздержанием. Если вы заметили обильное выпадение волос, то лучше вообще ограничьте потребление этих напитков.

Чтобы наладить здоровье волос и ускорить процесс его роста, советуем добавить в свой рацион несколько продуктов, которые еще и помогут сделать его более густым. Детальнее читайте в материале.