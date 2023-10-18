Мы используем кабачки в различных вариантах: жареные, тушеные, на пару, консервированные или даже сырые. Если же вы любите есть кабачок сырым, то вы должны знать о не очень приятных последствиях, которые он может принести. О побочном эффекте кабачка рассказала доктор медицинских наук и диетолог Челси МакКаллум.

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Кабачок содержит питательное вещество – целлюлозу и разновидность нерастворимой клетчатки. Целлюлоза находится во всех видах кабачков, поэтому они такие жесткие и твердые, поэтому их труднее жевать, чем другие овощи. Сырой кабачок может привести к болезненному вздутию живота.

Те люди, которые страдают СРК (синдром раздраженного кишечника), могут получить дискомфорт в желудочно-кишечном тракте из-за слишком много нерастворимой клетчатки.



Кабачок имеет один побочный эффект / Фото Freepik

Если вы испытываете проблемы с животом после того, как съедите сырой кабачок, следует ограничить его потребление в максимально возможном количестве.

Когда вы едите сырые кабачки, бактерии в кишечнике питаются целлюлозой и, кроме ферментов, помогают ее расщеплять. Однако, когда бактерии питаются целлюлозой, они выделяют газообразный метан, что может вызвать вздутие живота или скопление газа.