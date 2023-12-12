Независимо от того, пьете ли вы эспрессо, чтобы подбодриться утром, или наслаждаетесь кофе в кафе, этот напиток может предложить вам больше, чем приятный вкус и дозу кофеина. исследование Journal of Agricultural and Food Chemistry показало, что кофе может оказывать серьезное влияние на риск развития болезни Альцгеймера.

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Как кофе влияет на здоровье

Вы могли об этом не подозревать, но кофе может противодействовать образованию определенного вида белков, который известен тем, что накапливается в мозгу людей с нейродегенеративными заболеваниями. Исследование также показывает, что соединения, которые можно найти в кофеине, активно расщепляют эти белки и помогают предотвратить повреждения, которые они наносят нейронам.

Более того, даже кофейные напитки из кофеен могут принести пользу вашему мозгу, как и алкогольные коктейли с кофе. Несмотря на содержание алкоголя, напиток содержит полезные соединения, которые могут способствовать остановке процессов, связанных с деменцией.

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Лабораторные эксперименты показали, что элементы кофе могут противодействовать образованию вредных "фибрилл" тау-белков, приводящих к когнитивным нарушениям.



Кофе очень полезен для здоровья / Фото Pexels

Для того чтобы приготовить по-настоящему полезный напиток, вам нужно как можно мельче смолоть примерно 20 граммов кофейных зерен. Меньший помол увеличивает площадь и попадает жидкость для заваривания, что может повысить производительность экстракции. После этого пропустите горячую воду через мелко молотые зерна для того, чтобы образовать концентрированный экстракт.

Кроме того, что кофе может снизить риски деменции, этот напиток исследователи связывают также с меньшей вероятностью преждевременной смерти. Это происходит из-за того, что в напитке достаточно много антиоксидантов и полезных растительных химических веществ.