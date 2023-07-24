Вы могли и не подозревать, однако сажа и копоть, которые накапливаются на посуде после длительного и неосторожного использования, могут быть очень опасны для здоровья, поэтому их просто-таки необходимо отчищать.

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Как отмыть кастрюли и сковородки

Большинство посуды достаточно легко отмыть с помощью обычного моющего средства, однако сажа содержит жир, усложняющий ее удаление. Поэтому рекомендуют сначала попытаться помыть загрязненную посуду дважды.

Первый раз используйте отбеливатель, если он не повредит вашу посуду, а уже второй – обычное мыло и воду.

Еще один способ отчистить пятна с металла – использовать пасту из пищевой соды. Чтобы намешать раствор, возьмите равные части соды и воды и добавьте несколько капель моющего средства. Этот метод подойдет и для эмали и крашеной посуды.



Для мытья кастрюль можно использовать соду / Фото Pexels

Впрочем, эксперты предостерегают, что использовать соду для чистки алюминиевых сковород и кастрюль не стоит.

Еще один неожиданный способ мытья посуды – кетчуп. Да, вам не послышалось: этот соус, что точно найдется в вашем холодильнике, может помочь избавиться от черных пятен. Для этого нанесите небольшое количество кетчупа на губку и осторожно потрите вашу посуду, пока следы не исчезнут. Если пятна устарели, вам потребуется повторить этот процесс несколько раз.

Кроме того, эксперты советуют очищать посуду от копоти в горячей воде. Вы можете добавить к ней уксуса, чтобы немного ослабить сажу. Если не помогает даже это, воду с уксусом следует залить внутрь вашей посуды и поставить на медленный огонь.

Таким образом доведите воду до кипения, подождите 3 – 5 минут, выключите огонь и подождите, пока посуда остынет, а затем осторожно потрите ее губкой. Впоследствии следует вылить раствор и повторять процесс, пока все пригоревшие части не будут отмыты.