Как улучшить самочувствие в жару и почему надо пересмотреть питание и питьевой режим рассказал президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Министерства здравоохранения Олег Швец.

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Ешьте фрукты, ягоды и овощи

Врач-диетолог рассказал, что в отличие от большинства других продуктов во фруктах, овощах и ягодах содержится максимальный процент жидкости. Они легко перевариваются, являются источником питательных веществ и восстанавливают водный баланс.

Выбирайте растительную еду с наибольшим содержанием воды : ягоды, арбуз, огурцы, томаты, сельдерей и болгарский перец, темно-зеленые листовые овощи (шпинат, листья салата, капуста кале и т.п.).

Эти продукты не нуждаются в дополнительной кулинарной обработке, а значит, вам не придется готовить пищу и подвергаться дополнительной тепловой энергии.



Что можно есть в жару / Фото МОЗ

Жидкость и напитки

Лучшие источники жидкости – это обычная вода не имеющей соленого, кислого, щелочного или горького вкуса, напитки без сахара, кофеина, алкоголя и калорий. Если вы не занимаетесь спортом или нет физической активности высокой интенсивности/значительной продолжительности, вам не нужны напитки с дополнительным содержанием электролитов. Подобные напитки обычно также содержат слишком много сахара.

Потребность в жидкости наиболее точно отражает чувство жажды. Пейте, как только вспомните воду и почувствуете сухость во рту. Дополнительным показателем должного количества жидкости в организме есть цвет мочи. Он должен быть светло-желтым. Более темные оттенки, особенно более близкие к коричневому, указывают на то, что вам стоит пить больше воды,

– говорится в сообщении МОЗ.



Что можно пить в жару / Фото МОЗ

Олег Швец отметил, что если вы чувствуете недомогание, особенно в сопровождении таких опасных симптомов, как головокружение, значительный подъем или снижение кровяного давления, боль за грудиной, выраженное сердцебиение, нарушение зрения, речи, чувствительности и движений в конечностях – это основание для неотложного обращения за экстренной медицинской помощью.