О том, как привить родителям для своих детей привычку завтракать, питаться в правильное время, употреблять перекусы и пополнять организм водой, рассказала София Шпак – диетолог и семейный врач диетологии Натальи Самойленко.

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Учите себя и ребенка завтракать

"Кормите ребенка завтраком дома или четко отслеживайте меню или полноценность рациона, который дают в школе. Исследования показывают, что завтракающие дети обычно едят здоровее в течение дня, имеют меньше перекусов, что очень хорошо для формирования пищевого поведения. Важно завтракать цельными продуктами, а не простыми углеводами, вроде сухих завтраков с молоком, булочки с маслом и сладким чаем или сырников со сгущенкой», – отметила диетологиня.



Режим питания



В сутки ребенку нужно употреблять продукты из разных пищевых групп – овощи и фрукты, сложные углеводы (зерновые), продукты богатые белком, молочные продукты и их альтернативы, жировые продукты.

Именно поэтому постарайтесь соблюдать правильный режим питания.

в течение 1 часа после просыпания – завтрак;

через 2,5 часа – первый перекус;

до 15:00 – обед;

через 2,5 часа-второй перекус;

за 2-3 часа до сна – ужин.

Помните, что если ваш ребенок не соблюдает режим питания, часто перекусывает сладким, то уровень глюкозы в крови то резко растет, то резко падает, а синтез инсулина постоянно стимулируется.



Диетологиня рассказывает, что это приводит к ухудшению концентрации, внимания, памяти. Ребенок может стать раздраженным, гиперактивным или же наоборот апатичным. В дальнейшем это способствует развитию ожирения, сахарного диабета, жирового гепатоза печени и росту холестерина.

Здоровый перекус

Сладкие дети очень любят, но калорийная нагрузка перекуса перекрывает основной прием пищи. Также сладкие перекусы обладают низкой нутритивной ценностью, избытком сахара и трансжиров. Ребенку нужны для перекуса фрукты, ягоды, орехи, кисло-молочные продукты, а не булки или печенье с чаем.



Сладкие перекусы вредны / Фото с Худеем вместе

Давайте ребенку воду

"С едой мы получаем примерно 20% жидкости, то есть 80% нужно употреблять дополнительно. Приучайте ребенка пить достаточно жидкости: воды и несладких напитков. Это очень важная привычка для обмена веществ и хорошего пищеварения", – отметила диетологиня.