Многие люди употребляют помидоры регулярно, и это не удивительно, учитывая то, что эти овощи являются ингредиентами многих блюд. Однако этот продукт может подходить не всем и даже негативно повлиять на здоровье некоторых людей. О том, кому нужно избегать помидоров, рассказал эксперт по здоровому питанию Рави Теджа Тадималла.

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Нежелателен для беременных

В помидорах, кроме большого количества разнообразных витаминов, содержат много ликопина, который может быть опасным во время беременности. Кроме того, он может быть опасен для людей, страдающих раком простаты, ведь может усугубить симптомы этого заболевания.

Ликопин также следует принимать с осторожностью людям, которые имеют язву желудка и другие проблемы, связанные с пищеварением.

Может вызвать кислотный рефлюкс

Помидоры – это достаточно кислый продукт, поэтому они могут вызвать изжогу. Помидоры наполнены яблочной и лимонной кислотами, и через них ваш желудок может производить избыточное количество желудочной кислоты, отвечающей за расщепление пищи.

Когда объем кислоты в желудке увеличивается, она может подняться пищеводом вверх и вызвать неприятные симптомы. Кроме того, вызвать кислотный рефлюкс может также томатный соус.

Аллергия

Да, оказывается, некоторые люди могут страдать от аллергии на помидоры. Обычно она возникает сразу после употребления этих плодов.

Среди симптомов, как могут постигнуть вас:

крапивница;

раздражение кожи;

сыпь;

экзема;

кашель и чихание;

перения и отеки в горле.



Помидоры могут вызвать аллергию / Фото Pexels

Проблемы с почками

Министерство здравоохранения США опубликовало данные о том, что люди, страдающие прогрессирующей хронической болезнью почек, должны ограничить употребление калия. А помидоры очень богаты на этот минерал.

Людям, страдающим другими проблемами с почками, лучше также есть меньше помидоров, ведь у них есть и много воды.

Синдром раздраженного кишечника

Помидоры могут также являться одной из причин синдрома раздраженного кишечника. И если у вас уже есть это заболевание, томаты могут спровоцировать вздутие живота и другие неприятные симптомы.

Не забывайте и о том, что помидоры являются одним из наиболее распространенных пищевых аллергенов, так что стоит есть их в меру.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Проблемы с мочеиспусканием

Оказывается, многие кислые продукты, к которым относятся и помидоры, могут вызвать раздражение мочевого пузыря, а в некоторых случаях даже привести к циститу – чувству жжения в мочевом пузыре.