Диабет – это хроническое заболевание, при котором уровень сахара в крови повышается до опасного уровня, если не принимать определенные меры по его снижению.

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Утром диабетики могут ощущать повышенный уровень глюкозы в крови утром, поэтому полезно есть продукты, уменьшающие уровень сахара в крови.

Врач Сунни Патель из Dish Dash Deets поделился пятью завтраками, которые помогут нормализовать уровень сахара в крови.

Продукты с высоким содержанием клетчатки

Когда вы едите клетчатку, она не переваривается организмом, поэтому не повышает уровень сахара в крови. Клетчатка замедляет переваривание и всасывание углеводов, что может привести к постепенному высвобождению глюкозы в кровь.

"Это помогает предотвратить резкие прыжки и падение уровня сахара в крови", – отметил врач.

Он советует выбирать цельнозерновые продукты, такие как овсянку, цельнозерновой хлеб, хлопья с отрубями, фрукты, овощи и орехи.



На завтрак употребляйте овсянку с фруктами / Фото из Pexels

Продукты богаты белками

Белок может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшая влияние углеводов на уровень глюкозы.

По словам врача, вашему организму нужно больше времени для переваривания макронутриента, что может помочь замедлить всасывание глюкозы из пищеварительного тракта. Он рекомендует включать в свой завтрак яйца, греческий йогурт, творог и нежирное мясо.

Полезные жиры

Включение в завтрак полезных жиров поможет замедлить пищеварение и выброс сахара в кровоток. Ешьте на завтрак авокадо, орехи и заправляйте салатом оливковым маслом.

Некрахмалистые овощи

Богатые питательными веществами и клетчаткой такие продукты как шпинат, капуста, брокколи, перец и помидоры, содержат мало углеводов и калорий. Высокое содержание клетчатки поможет замедлить пищеварение и стабилизировать уровень сахара в крови.

Фрукты с низким гликемическим индексом

Гликемический индекс определяет скорость, с которой углеводы повышают уровень глюкозы в крови. Ягоды, яблоки, груши и цитрусовые, с более низким гликемическим индексом медленнее выделяют сахар в кровоток.