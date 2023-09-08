Чаще мы замечаем морщины, когда смеемся. И все бы ничего, если бы это не замечали на себе молодые девушки до 30 лет. Врач Сомнатх Гупта из города Гайдарабат (Индия) рассказывает, что на морщины в основном влияют продукты.

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Не существует какого-либо одного продукта, вызывающего старение кожи, некоторая совокупность определенных продуктов могут способствовать преждевременному старению из-за их влияния на общее состояние здоровья и кожи,

– отметил врач.

Какие продукты способствуют старению кожи

По словам Крыты Бхандари – врача дерматологии и косметологии, основательницы клиники Orijine, есть несколько причин, по которым определенные продукты могут способствовать старению кожи или ускорять его.

Зажигательные продукты : продукты с высоким содержанием сахара, вредных жиров и обработанных углеводов могут вызвать воспаление в организме. Это воспаление может ускорить старение кожи, что приводит к появлению морщин и снижению эластичности кожи.

: продукты с высоким содержанием сахара, вредных жиров и обработанных углеводов могут вызвать воспаление в организме. Это воспаление может ускорить старение кожи, что приводит к появлению морщин и снижению эластичности кожи. Свободные радикалы : некоторые продукты при приготовлении на сильном огне создают вредные молекулы, называемые свободными радикалами. Они могут нанести вред клеткам вашей кожи и коллагена, из-за чего вы скорее будете выглядеть старше.

: некоторые продукты при приготовлении на сильном огне создают вредные молекулы, называемые свободными радикалами. Они могут нанести вред клеткам вашей кожи и коллагена, из-за чего вы скорее будете выглядеть старше. Чувствительность к солнцу: некоторые продукты, такие как сельдерей и цитрусовые, содержат соединения, называемые псораленами, которые могут сделать вашу кожу более чувствительной к солнечному свету. Это может увеличить риск солнечных ожогов и повреждений кожи.

5 продуктов, ускоряющих старение кожи

Кофеин

Врач Гупта отмечает, что хотя умеренное потребление кофеина безопасное, чрезмерное его потребление может привести к обезвоживанию, а затем к тусклой, сухой и стареющей коже.



Кофеин в больших дозах ускоряет старение / Фото Nutrition 360

Продукты с высоким содержанием сахара

Чрезмерное потребление сахара может привести к процессу, называемому гликованием, при котором молекулы сахара связываются с волокнами коллагена и эластина в коже, делая их жесткими и менее гибкими. Врач Гупта говорит, что это может привести к появлению морщин и провисанию кожи.

Обработанные и жареные продукты

Эти продукты часто содержат вредные жиры и высокий уровень натрия, что может привести к воспалению в организме. Хроническое воспаление может ускорить старение кожи, разрушая коллаген и эластин. Обработанное мясо, бекон и колбасы могут ускорить старания кожи, повредив коллаген и эластин.

Алкоголь

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к обезвоживание кожи, а это в свою очередь приведет к сухости и появлению тонких линий. Врач отмечает, что алкоголь может расширять кровеносные сосуды, вызывающие покраснение кожи.

Трансжиры

Продукты, богатые этими вредными жирами, могут способствовать воспалению и повреждать природный барьер кожи, делая ее более восприимчивой к факторам окружающей среды, таким как УФ-излучение.