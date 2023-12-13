Зима – это непростое время года, если вы не знаете, как избегать перееданий, ведь празднования идут друг за другом, а из-за холодной погоды вы даже не можете сжечь все калории так, как делаете это летом. Что ж, эксперт по здоровью Сара Хейс Кумер рассказала, как именно нужно есть, чтобы не чувствовать себя впоследствии.

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Немного всего

Благодаря этому способу вы можете есть все, что угодно с праздничного стола – но в совсем небольших порциях просто на пробу. Думайте о застольях как о посещении фестиваля еды, где на каждом стенде вы можете получить бесплатный образец того или иного товара.

Вы всегда можете вернуться к тому, что вам понравилось больше всего, если вы все еще будете чувствовать себя голодными, однако поверьте, если вы попробуете сначала понемногу всего – скорее всего, этого не случится. К тому же, такая стратегия оставляет место для того, чтобы вы могли попробовать и десерт.

Ешьте перед застольем

Некоторые люди прибегают к периодическому голоданию или другим диетам, при которых порции нужно точно рассчитывать и ограничивать свой режим питания тем или иным способом. Однако эта стратегия перед застольями скорее всего будет проигрышной.

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы не переесть на празднике – это не приходить туда слишком голодным. Некоторые исследования утверждают, что люди, которые пропускают завтрак, как правило, потребляют больше калорий, сахара и насыщенных жиров в течение дня, чем завтракающие люди.

Другими словами, ограничение в пище в течение дня может иметь совершенно противоположный эффект.

Не забывайте об основах

Для того чтобы чувствовать себя по-настоящему сытыми, вам нужно употреблять достаточное количество клетчатки, белка и здорового жира в течение дня. Клетчатку можно получить из целого зерна, фруктов и овощей, а также семян и орехов. Белок вы найдете в яйцах и мясе, а здоровые жиры – в оливковом масле, авокадо, орехах, семенах и рыбе.

Кроме того, многие путают жажду с голодом. Чтобы избежать этой проблемы, следите за тем, чтобы потреблять достаточное количество жидкости в течение дня. Это поможет облегчить также вздутие живота и вялость после еды.



Во время питания нужно есть больше клетчатки / Фото Pexels

Кстати, алкоголь также может притупит ваше осознание того, насколько вы сыты, и вы захотите съесть больше пищи даже в случае, если ваш желудок уже наполнен.

Замедлитесь

Оторвитесь на мгновение от еды, осмотрите свою тарелку и попробуйте медленно насладиться тем, что вы только что съели. Уделите несколько минут, чтобы насладиться ощущением компании людей, с которыми вы сидите за столом и потреблением еды, которая вам нравится.

Так вы, во-первых, сможете получить даже большую радость от потребления вкусных блюд, а во-вторых, вовремя поймете, что вы уже сыты.

Подвигайтесь

Независимо от того, что вы решите есть, если вы найдете способ как можно больше двигаться во время праздников, это может значительно улучшить дело. Обычная ежедневная прогулка может помочь вам чувствовать себя самими, когда придется возвращаться к работе.