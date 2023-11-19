Убрать запотевание из зеркала от пары можно благодаря самодельным решениям, установив специальную защиту или приобретя не запотевающее зеркало.

Читайте также Важно знать: при какой температуре стирать вещи, чтобы они не портились

Как защитить зеркало от запотевания.

Помогают предотвратить прилипание частиц водного конденсата к стеклянным поверхностям крем для бритья, зубная паста, стиральный порошок и мыло (кусковое или жидкое). Впрочем, иногда это приводит к появлению пятен на поверхности зеркала.

Уксусный раствор

Очистить зеркало можно смесью воды и уксуса в соотношении 1:1. Чтобы усилить свойства раствора, добавьте несколько капель мыла. Плохой запах уксуса исчезнет через час.

Автомобильный воск и средство против запотевания зеркал

Эти средства также действенны против запотевания зеркал в ванной комнате. Протрите зеркало тряпкой, предварительно сбрызнув его жидкостью.



Запотевшие зеркала в ванной можно лишиться / Фото Pexels

Фен

Включите фен и проведите по поверхности зеркала, сохраняя минимальное расстояние. Фен мгновенно очистит ваше зеркало от запотевания.

Глицерин

Это средство помогает предотвратить запотевание зеркал от пара в душе. Приобрести его можно в аптеке.

Зеркало с защитой от запотевания

В магазинах вы можете найти зеркала, имеющие специальную защиту от запотевания. К таким зеркалам прикрепляется тонкий электрический лист, который придает поверхности зеркала небольшое тепло, устраняя его запотевание.