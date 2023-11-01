Как уменьшить тревогу: 10 советов, которые вам точно помогут

Война, изменение образа жизни, недостаточное количество сна, проблемы личной жизни или на работе могут принести в нашу жизнь тревогу. Но ее можно уменьшить благодаря сну, медитации и сбалансированному питанию.

Что такое тревога?

Тревога – это естественная реакция вашего организма на стресс. Это чувство страха или беспокойства. К распространенным симптомам тревоги включают: повышенное сердцебиение, учащенное дыхание, непоседливость, проблемы с концентрацией.

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Тревогу можно лечить с помощью некоторых лекарств, антидепрессантов и успокаивающих, однако справиться с тревогой помогут естественные методы.

Будьте активны

Регулярные физические упражнения могут помочь вашему здоровью. Исследование 2021 года показало, что люди, ведущие физически активный образ жизни, имеют примерно на 60% меньший риск развития тревожных расстройств.

Упражнения способны отвлечь внимание от того, что вызывает у вас тревогу. По данным Американской психологической ассоциации Регулярные физические упражнения приводят к повышению концентрации и силы воли, а это облегчает определенные симптомы тревоги.

Избегайте алкоголя

Обзор 2016 года Trusted Source показал, что уменьшение потребления алкоголя может снизить как тревогу, так и депрессию. Употребление алкоголя еще больше нарушает психическое здоровье и вызывает тревогу. Он может нарушить ваш сон, так что вам будет трудно заснуть, а здоровый ночной сон очень важен в борьбе с тревогой.

Бросьте курить

Исследование Trusted Source 2023 года показало, что прекращение курения значительно улучшает тревогу. Частое курение только повышает тревогу, поэтому найдите в себе силы, чтобы бросить курение и найдите себе интересные задачи, которые помогут вам хоть на немного отвлечься.

Ограничит потребление кофеина

Кофеин может вызвать нервозность, поэтому не следует им злоупотреблять в период тревожности. В исследованы 2022 года сообщается, что кофеин может усугублять тревогу и панические атаки у людей с паническим расстройством.

Не забывайте о ночном отдыхе

Сон очень важен для психического здоровья. Взрослым рекомендовано спать 7 или больше часов в день. Для крепкого и спокойного сна не читайте и не смотрите телевизор в постели, не используйте телефон или ноутбук перед сном, избегайте кофеина поздно вечером, перед сном откройте окно на несколько минут, чтобы впустить в комнату свежий воздух, ложитесь всегда в одно и то же время .

Медитируйте

Медитация приведет вас к ощущению покоя и удовольствия, она снимает стресс и тревогу.

Клиническое испытание Trusted Source в 2023 году сообщило 8-недельная программа медитации на снижение стресса на основе внимательности помогла уменьшить тревогу так же, как часто назначенный антидепрессант.

Питайтесь сбалансированно

Изменения настроения у людей вызывают низкий уровень сахара в крови, обезвоживание, химические вещества в обработанных продуктах (искусственные ароматизаторы и красители) вызывают смену настроения.

Если ваша тревога усиливается после еды, просмотрите свои пищевые привычки и начните сбалансированно питаться. Ваш рацион должен состоять из овощей, фруктов, нежирных белков и сложных углеводов.

Попробуйте ароматерапию

В ароматерапии используют натуральные растительные экстракты и эфирные масла для укрепления как физического, так и эмоционального здоровья. Эфирные масла можно непосредственно вдыхать или добавлять в тёплую ванну.

Ароматерапия поможет расслабиться, заснуть, приподнять настроение, снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Хорошо помогают снять тревогу эфирные масла бергамота, лаванды, мускатного шалфея, грейпфрута, иланг-иланга.

Пейте ромашковый чай

Всего одна чашка ромашкового чая является отличным напитком для успокоения раздраженных нервов. Она также способствует хорошему сну.

Упражняйте глубокое дыхание

Учащенное дыхание часто сопровождается тревогой. Это может привести к ускоренному сердцебиению, головокружению или нападению паники. Глубокие дыхательные упражнения способны восстановить нормальный режим дыхания и снизить тревогу.