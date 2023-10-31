Медитация – это определенная техника для концентрации разума, помогающая объединить тело и разум. В аспекты концентрации входит релаксация, внимательность и духовное развитие.
Читайте также Эти 4 упражнения для талии помогут быстро подтянуть все тело
Для медитации нет какого-то конкретного времени, ее можно делать в любое время, впрочем утром она является самой эффективной. Инструктор по медитации Эйне Рок говорит, что медитация утром задает тон в оставшийся день.
Утро – это естественное спокойное время, так что ранняя медитация может помочь начать день на положительной и сосредоточенной ноте.
Утренняя медитация закладывает основу покоя и равновесия на будущий день. Это помогает сосредоточить разум, справиться со стрессом и повысить общее эмоциональное благополучие,
– отметила Эйне Рок.
Исследования показывают, что 13 минут медитации в день достаточно, чтобы заметить в жизни положительные изменения.
Утренняя медитация способна улучшить вашу жизнь.
Примеры форматов медитации включают:
- медитация осознанности;
- духовная медитация;
- сосредоточенная медитация;
- мантра-медитация;
- трансцендентальная медитация;
- медитация любящей доброты;
- прогрессирующая релаксация;
- визуализация;
- сосредоточенное дыхание;
- медитация с информацией о травме.
Как начать медитировать
Начните медитировать с 5-10 минут. Выделите время для медитации. Исследуйте разные места в своем доме, чтобы выбрать то место, где вам медитируется лучше всего.
Попробуйте для себя разные медитационные практики, чтобы найти ту, которая вам будет больше всего подходить. Сначала используйте вспомогательные средства – программы для медитации или успокаивающую музыку.