Медитация – это определенная техника для концентрации разума, помогающая объединить тело и разум. В аспекты концентрации входит релаксация, внимательность и духовное развитие.

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Для медитации нет какого-то конкретного времени, ее можно делать в любое время, впрочем утром она является самой эффективной. Инструктор по медитации Эйне Рок говорит, что медитация утром задает тон в оставшийся день.

Утро – это естественное спокойное время, так что ранняя медитация может помочь начать день на положительной и сосредоточенной ноте.

Утренняя медитация закладывает основу покоя и равновесия на будущий день. Это помогает сосредоточить разум, справиться со стрессом и повысить общее эмоциональное благополучие,

– отметила Эйне Рок.

Исследования показывают, что 13 минут медитации в день достаточно, чтобы заметить в жизни положительные изменения.



Утренняя медитация способна улучшить вашу жизнь.

Примеры форматов медитации включают:

медитация осознанности;

духовная медитация;

сосредоточенная медитация;

мантра-медитация;

трансцендентальная медитация;

медитация любящей доброты;

прогрессирующая релаксация;

визуализация;

сосредоточенное дыхание;

медитация с информацией о травме.

Как начать медитировать

Начните медитировать с 5-10 минут. Выделите время для медитации. Исследуйте разные места в своем доме, чтобы выбрать то место, где вам медитируется лучше всего.

Попробуйте для себя разные медитационные практики, чтобы найти ту, которая вам будет больше всего подходить. Сначала используйте вспомогательные средства – программы для медитации или успокаивающую музыку.