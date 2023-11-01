Як зменшити тривогу: 10 порад, які вам точно допоможуть

Війна, зміна способу життя, недостатня кількість сну, проблеми в особистому житті чи на роботі можуть принести в наше життя тривогу. Але її можна зменшити завдяки сну, медитації та збалансованому харчуванні.

Що таке тривога?

Тривога – це природна реакція вашого організму на стрес. Це відчуття страху або занепокоєння. До поширених симптомів тривоги включають: підвищене серцебитя, прискорене диханя, непосидючість, проблеми з концентрацією.

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Тривогу можна лікувати за допомогою певних ліків, антидепресантів та заспокійливих, однак впоратися з тривогою допоможуть природні методи.

Будьте активними

Регулярні фізичні вправи можуть допомогти вашому здоров’ю. Дослідження 2021 року показало, що люди, які ведуть фізично активний спосіб життя, мають приблизно на 60% менший ризик розвитку тривожних розладів.

Вправи здатні відвернути увагу від того, що викликає у вас тривогу. За даними Американської психологічної асоціації, регулярні фізичні вправи призводять до підвищення концентрації та сили волі, а це полегшує певні симптоми тривоги.

Уникайте алкоголю

Огляд 2016 року Trusted Source показав, що зменшення споживання алкоголю може зменшити як тривогу, так і депресію. Вживання алкоголю ще більше порушує психічне здоров’я та викликає тривогу. Він може порушити ваш сон, тож вам буде важко заснути, а здоровий нічний сон є дуже важливим у боротьбі з тривогою.

Киньте курити

Дослідження Trusted Source 2023 року показало, що припинення куріння значно покращує тривогу. Часте куріння лише підвищує тривогу, тому знайдіть в собі сили, щоб кинути куріння та знайдіть собі натомість цікавіші завдання, які допоможуть вам хоч на трошки відволіктися.

Обмежте споживання кофеїну

Кофеїн може викликати нервозність, тому не варто ним зловживати в період тривожності. У досліджені 2022 року повідомляється, що кофеїн може посилювати тривогу та панічні атаки у людей з панічним розладом.

Не забувайте про нічний відпочинок

Сон є дуже важливим для психічного здоров’я. Дорослим рекомендовано спати 7 або більше годин щодня. Для міцного та спокійного сну не читайте і не дивіться телевізор в ліжку, не використовуйте телефон чи ноутбук перед сном, уникайте кофеїну пізно ввечері, перед сном відкрийте вікно на кілька хвилин, щоб впустити в кімнату свіже повітря, лягайте завжди в один і той же час.

Медитуйте

Медитація приведе вас до відчуття спокою та задоволення, вона знімає стрес і тривогу.

Клінічне випробування Trusted Source у 2023 року повідомило, що 8-тижнева програма медитації на зниження стресу на основі уважності допомогла зменшити тривогу так само, як часто призначений антидепресант.

Харчуйтеся збалансовано

Зміни настрою в людей викликає низький рівень цукру в крові, зневоднення, хімічні речовини в оброблених продуктах (штучні ароматизатори і барвники) викликають зміну настрою.

Якщо ваша тривога посилюється після їжі, то перегляньте свої харчові звички та почніть збалансовано харчуватися. Ваш раціон має складатися з овочів, фруктів, нежирних білків та складних вуглеводів.

Спробуйте ароматерапію

В ароматерапії використовують натуральні рослинні екстракти та ефірні олії для зміцнення як фізичного, так і емоційного здоров'я. Ефірні олії можна безпосередньо вдихати або додавати в теплу ванну.

Ароматерапія допоможе розслабитися, заснути, підняти настрій, знизити частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск. Добре допомагають зняти тривогу ефірні олії бергамоту, лаванди, шавлії мускатної, грейпфрута, іланг-ілангу.

Пийте ромашковий чай

Всього одна чашка ромашкового чаю є чудовим напоєм для заспокоєння роздратованих нервів. Вона також сприяє хорошому сну.

Практикуйте глибоке дихання

Прискорене дихання часто супроводжується тривогою. Це може призвести до прискореного серцебиття, запаморочення чи нападу паніки. Глибокі дихальні вправи здатні відновити нормальний режим дихання та зменшити тривогу.