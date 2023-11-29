Многие люди добавляют кофе в свой рацион в надежде, что он поможет им похудеть, однако этот метод вряд ли сработает. Диетолог Виктория Радостная рассказала, что вам нужно знать о влиянии чая и кофе на организм.

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Помогают ли кофе и чай худеть

Иметь кофе в своем рационе – вполне нормально, если он не вызывает у вас изжоги, тахикардии, повышения давления и других неприятных ощущений после употребления. И если вы пьете кофе в классическом виде – то есть без сливок, сахара, молока и сиропов, тогда он никак не будет влиять ни на набор веса, ни на ваше похудение.

То же касается и чая: если вы не добавляете к нему сахар или молоко, можете пить этот напиток сколько угодно. Но если речь идет о поддержании здоровья, лучше ограничиться 500 миллилитрами в сутки. В случае, если вы добавляете к напиткам подсластители или молоко, не стоит пить больше, чем 1 стакан в день.



Кофе не влияет на набор веса или похудения / Фото Pexels

Если это будет вариант полноценного покупаемого латте/капучино, то его используем уже как самостоятельный полноценный перекус. Если вы принимаете витамины (особенно если это препараты железа) то между приемом таблеток и использованием данных напитков делаем перерыв минимум час,

– рассказала диетолог.

Впрочем, учитывайте, что кофе не засчитывается в количество общей жидкости, которую вы должны употреблять в сутки, ведь она наоборот имеет мочегонный эффект. А вот травяные чаи или воду, в которую вы добавили имбирь или лимон, можно засчитывать в общее количество жидкости в сутки.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Помните и о том, что компоты, соки и компоты следует считать перекусами, а не жидкостью.