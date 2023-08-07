Эти 4 продукта ускорят ваш метаболизм

Наверное, вы догадываетесь, что пища, которую вы употребляете, очень сильно влияет на ваше здоровье. Особенно продукты важны для быстроты метаболизма. Так что если вы пытаетесь похудеть, вам стоит есть больше этой пищи.

На обмен веществ человека влияет множество факторов, в частности генетика или семейный анамнез, и с ними, к сожалению, ничего нельзя сделать. Впрочем, метаболизм зависит и от вашего рациона.

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Ешьте больше зелени

Если вы едите мало шпината или капусты, подумайте о том, что именно эти овощи оказывают решающее влияние на поддержание здорового метаболизма. Это связано с тем, что в зелени есть немало магния и железа. Магний нужен для химической реакции в организме и выработки энергии, а железо помогает транспортировать кислород к клеткам.

Чтобы получить всю возможную пользу от листовой зелени, старайтесь сочетать ее с продуктами, богатыми витамином С. В частности, советуют употреблять больше помидоров, лимонов или картофеля.

Фрукты с большим количеством витамина С

Для улучшения метаболизма эксперты советуют есть больше фруктов, ведь они богаты не только клетчаткой и витаминами, но и антиоксидантами. Богатый ими рацион может быть ключевым для вашего здоровья, ведь уничтожают свободные радикалы, вредящие клетке.

Некоторые фрукты могут не только улучшить ваш обмен веществ, но и продлить общую продолжительность жизни. Лучше всего для этого подходят апельсины, грейпфруты, клубника, киви и папайя.

Чаще пейте чай

Независимо от того, любите ли вы зеленый или черный чай, он все равно поможет вам улучшить метаболизм. В этом напитке содержится немало антиоксиданта катехина, помогающего уменьшать окислительный стресс в организме.



Чай может улучшить самочувствие / Фото Pexels

Кроме того, кофеин, содержащийся во многих чаях, добавит вам энергии, позволяя вам сжигать больше калорий в течение дня. Зеленый чай, в частности, является отличным вариантом для ускорения метаболизма,

– поделилась доктор Келли.

Добавьте в еду перец чили

Если вы любите пряности, вам будет приятно узнать, что это не только вкусно, но и полезно. Попробуйте добавлять в обычную пищу немного перца чили, и вы достаточно быстро заметите действие соединения капсаицина.

Это вещество может не только снять воспаление, но и улучшить работу сердца и метаболизм. Если вы едите перец чили хотя бы четыре раза в неделю, это поможет снизить риск многих болезней.