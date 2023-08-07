Ці 4 продукти пришвидшать ваш метаболізм

Певно, ви здогадуєтеся, що їжа, яку ви вживаєте, дуже сильно впливає на ваше здоров'я. Особливо продукти важливі для швидкості метаболізму. Тож якщо ви намагаєтеся схуднути, вам варто їсти більше цієї їжі.

На обмін речовин людини впливає величезна кількість факторів, зокрема генетика чи сімейний анамнез, і з ними, на жаль, нічого не можна вдіяти. Втім, метаболізм залежить і від вашого раціону.

Цікаво Вже їх їжте: 20 продуктів, які зміцняють вашу імунну систему

Їжте більше зелені

Якщо ви їсте мало шпинату чи капусти, подумайте над тим, що саме ці овочі мають вирішальний вплив на підтримку здорового метаболізму. Це пов'язано з тим, що у зелені є чимало магнію та заліза. Магній потрібен для хімічної реакції в організмі та вироблення енергії, а залізо допомагає транспортувати кисень до клітин.

Щоб отримати усю можливу користь від листової зелені, намагайтеся поєднувати її із продуктами, які багаті на вітамін С. Зокрема, радять вживати більше помідорів, лимонів чи картоплі.

Фрукти з великою кількістю вітаміну С

Для покращення метаболізму експерти радять їсти більше фруктів, адже вони багаті не тільки на клітковину та вітаміни, але й на антиоксиданти. Багатий ними раціон може бути ключовим для вашого здоров'я, адже знищують вільні радикали, що шкодять клітини.

Деякі фрукти можуть не тільки покращити ваш обмін речовин, але й подовжити загальну тривалість життя. Найкраще для цього підходять апельсини, грейпфрути, полуниця, ківі та папая.

Частіше пийте чай

Незалежно від того, чи ви полюбляєте зелений чи чорний чай, він однаково допоможе вам покращити метаболізм. У цьому напої міститься чимало антиоксиданту катехіну, який допомагає зменшувати окислювальний стрес в організмі.



Чай може покращити самопочуття / Фото Pexels

Крім того, кофеїн, що міститься в багатьох чаях, додасть вам енергії, дозволяючи вам спалювати більше калорій протягом дня. Зелений чай, зокрема, є чудовим варіантом для прискорення метаболізму,

– поділилася доктор Келлі.

Додайте до їжі перець чилі

Якщо ви полюбляєте прянощі, вам буде приємно дізнатися про те, що це не тільки смачно, але й корисно. Спробуйте додавати до звичайної їжі трохи перцю чилі, і ви досить швидко помітите дію сполуки капсаїцину.

Ця речовина може не тільки зняти запалення, але й покращити роботу серця та метаболізм. Якщо ви їстимете перець чилі хоча б чотири рази на тиждень, це допоможе знизити ризик багатьох хвороб.