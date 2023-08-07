Еда подпитывает нашу иммунную систему и помогает ей создавать новые иммунные клетки, защитные антитела, белки и ферменты.

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Согласно исследованиям, если снабжать ваш организм ключевыми питательными веществами с помощью сбалансированного питания, то это один из лучших способов предотвратить простуду, желудочные инфекции и т.д.

Диетологиня Мэри Вейлер объясняет, что это зависит от того, что пищеварительный тракт, через который проходит ваша пища, содержит 70% иммунной системы и большую часть кишечного микробиома. Микроорганизмы, составляющие микробиом вашего кишечника, нуждаются в здоровом балансе пищевых бактерий для функционирования и, следовательно, поддержании оптимального иммунного здоровья.

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Иммунная система защищает организм от любых посторонних веществ (таких как бактерии, вирусы, паразиты или грибки), которые могут попасть в ваш организм и нанести вред.

Люди с ослабленной иммунной системой – те, у кого есть аутоиммунные заболевания, серьезные инфекции, ВИЧ, люди, проходящие химиотерапию, или даже беременные женщины – подвергаются гораздо более высокому риску контакта с микробами, вызывающими инфекцию. Поэтому для этих групп населения еще важнее поддерживать свою иммунную систему с помощью сбалансированного питания.

Продукты приведены ниже повысят ваш иммунитет, поскольку они богаты питательными веществами и помогут организму бороться с вредными патогенами.

Йогурт, куриный суп, чеснок, свинина, миндаль, батат, имбирь, болгарский перец, брокколи, яйца, грибы, кефир, жирная рыба, цитрусовые, семена подсолнечника, ежевика, куриная грудка, бобовые, киви, черника.



Эти 20 продуктов улучшат ваш иммунитет / Фото с Pexels