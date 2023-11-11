Что есть, если у вас болят суставы: советы от диетолога

Боль в суставах появляется не только у пожилых людей, но и у молодых людей, которые проводят сидячий образ жизни и мало двигаются. Чтобы локализовать проблему, попробуйте добавить в свой рацион продукты, богатые определенными минералами и витаминами, которые необходимы нашим костям.

Диетолог Светлана Фус отмечает, что для здоровых суставов необходим кальций. Если этого минерала не хватает, то организм убирает его из костной ткани. Это может привести к остеопорозу (истончению костей). Соответственно вы будете ощущать боль не только в кистях рук или коленях, но и позвоночнику.

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Достаточное количество кальция содержится в молочных продуктах, овощах, крупах, мясе и рыбе. Светлана Фус пишет, что для того чтобы поддерживать здоровье суставов, важно получать ежедневно достаточное количество белков, жиров и углеводов.

Советую включить в рацион продукты, богатые селеном и серой. Первый встречается в таких продуктах, как бразильский орех, рыба (сардины, лосось, сельдь), чеснок, яйца, курица и индейка, печень говяжья. Сера содержится в продуктах, где есть белок – все виды мяса и рыбы, бобовые, крупы, яйца, кисломолочные продукты,

– делится диетолог.

Также она отмечает, что важным микроэлементом является цинк. Его дефицит может привести к искажению вкусовых ощущений, снижению и ослаблению Т-клеток иммунной системы, уменьшению лимфатических узлов. Соответственно, может ослабиться сопротивление организма к инфекционным заболеваниям.

"Суточная потребность цинка для взрослых – 10 – 12 мг, поэтому следует включить в рацион: овсяную крупу, дикий рис, чечевицу, говядину, подсолнечные и тыквенные семена, миндаль", – добавила врач.



Овсянка содержит цинк / Фото Pexels

По ее словам, для укрепления суставов полезны витамины С и D. Витамин С содержится в киви, квашеной капусте, ягодах, цитрусовых и перце. А вот витамин D можно получить из таких продуктов, как печень трески, яичные желтки, сливочное масло.

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Основным источником витамина D является солнце, впрочем в осенне-зимний период через более короткий световой день и плохую погоду, мы все меньше времени проводим на улице, поэтому следует пополнять витамин через еду.

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