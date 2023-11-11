Що їсти, якщо вас болять суглоби: поради від дієтологині

Біль в суглобах з’являється не лише в старших людей, але й молодих людей, які проводять сидячий спосіб життя та мало рухаються. Щоб локалізувати проблему, спробуйте додати до свого раціону продукти, які багаті на певні мінерали та вітаміни, які необхідні нашим кісткам.

Дієтологиня Світлана Фус зазначає, що для здорових суглобів необхідний кальцій. Якщо цього мінералу бракує, то організм забирає його з кісткової тканини. Це може призвести до остеопорозу (витончення кісток). Відповідно ви будете відчувати біль не лише в кистях рук чи колінах, але й хребті.

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Достатня кількість кальцію міститься в молочних продуктах, овочах, крупах, м’ясі та рибі. Світлана Фус пише, що для того, аби підтримувати здоров’я суглобів, важливо отримувати щодня достатню кількість білків, жирів та вуглеводів.

Раджу включити в раціон продукти, багаті селеном та сіркою. Перший зустрічається в таких продуктах, як бразильський горіх, риба (сардини, лосось, оселедець), часник, яйця, курка та індичка, печінка яловича тощо. Сірка⠀міститься в продуктах, де є білок – всі види м’яса і риби, бобові, крупи, яйця, кисломолочні продукти,

– ділиться дієтологиня.

Також вона зазначає, що важливим мікроелементом є цинк. Його дефіцит може призвести до спотворення смакових відчуттів, зниження та ослаблення Т-клітин імунної системи, зменшення лімфатичних вузлів. Відповідно може послабитися опір організму до інфекційних захворювань.

"Добова потреба цинку для дорослих – 10-12 мг, тому варто включити в раціон: вівсяну крупу, дикий рис, сочевицю, яловичину, соняшникове та гарбузове насіння, мигдаль", – додала лікарка.



Вівсянка містить цинк / Фото Pexels

За її словами, для зміцнення суглобів корисні вітаміни С та D. Вітамін С міститься в ківі, квашеній капусті, ягодах, цитрусових та перці. А от вітамін D можна отримати з таких продуктів, як печінка тріски, яєчні жовтки, вершкове масло.

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