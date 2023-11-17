Когда вы проверяете пищевую ценность продукта, вы скорее всего обращаете внимание на этикетку. Но с овощами сделать это гораздо сложнее, ведь здесь все сильно зависит от того, как именно вы приготовите продукты. Диетолог Джейми Ли Макинтайр рассказал, как именно следует готовить овощи.

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Приготовление на пару

Если вы готовите овощи на пару – это один из самых лучших способов, о которых только можно подумать. Так что если вы хотите получить максимальное количество питательных веществ из своих овощей, вам точно стоит попробовать приготовление на пару.

Не говоря об одной только питательности, приготовление на пару позволяет сохранить максимум вкуса и цвета овощей, а также их форму и текстуру. Приготовление в воде может привести к вымыванию многих витаминов, в том числе и витамина С, который очень важен осенью для поддержания иммунитета.

Пассирование

Пассировки и жарки – это отличные варианты, если вы хотите достичь наилучшего аромата. Для жарки обычно используют очень высокие температуры, а пассерование требует слабого огня – так вы сохраните больше питательных веществ, которые могли бы быть потеряны при нагревании.

Осторожное приготовление овощей на низшем огне является ключевым для уменьшения вероятности денатурации некоторых водорастворимых витаминов,

- поделилась диетология Дженна Волпе.

Если вы добавите на сковороду, это поможет избежать прилипания овощей, однако также увеличить биодоступность некоторых веществ. Растительные масла делают каротиноиды и витамин А, содержащийся во многих овощах, более доступными.

Микроволновка

Если вы используете микроволновку для приготовления своих овощей, то вы должны знать, что это не только удобно, но и достаточно питательно. Впрочем, эта печка все же приводит к незначительному понижению уровня витамина С в продуктах.

Но уничтожение витаминов не так ощутимо из-за того, что пища готовится относительно быстро, а малое время приготовления позволяет сохранить большинство питательных веществ.

Микроволновая печь – хороший способ сохранить питательные вещества через короткое время приготовления.

– рассказала диетология Тиа Гловер.

Обжарка

Если вы не любите приготовление на воде или подсолнечном масле, вы можете попробовать метод сухой обжарки. Он не вымывает водорастворимые витамины, однако вследствие нагревания все же уменьшает количество питательных веществ в продуктах.



Жарение помогает сохранить некоторые витамины / Фото Pexels

Диетология Кристианна Гоцци считает, что жарка – это отличный способ сохранить витамины групп В и С, ведь для приготовления не используется жидкость.

Кипятение

Вы могли думать, что отвар овощей очень полезен, однако на самом деле оно занимает самое низкое место в рейтинге питательности. Все это потому, что во время процесса кипячения воды вымываются почти все питательные вещества, в том числе водорастворимые витамины.