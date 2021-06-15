Что есть на ужин: перечень продуктов и как их правильно сочетать

15 июня 2021 , 22:26
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Источник:

инстаграм food4vita

Ужин – важный этап дня для тех, кто следит за своим здоровьем. Она не менее важна за завтрак, поэтому пропускать не стоит.

Нутрициолог Екатерина Йенсен рассказала, какие продукты надо есть вечером и привела пример блюд.

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Перечень продуктов для полезного ужина:

  • обычный картофель
  • сладкий картофель
  • бурый рис
  • красный рис
  • кукуруза
  • цельнозерновые макароны
  • гречка
  • цельнозерновая рисовая лапша
  • запеченные в духовке корнеплоды

Я пропагандирую здоровое питание и не предлагаю вам съедать на ужин тарелку риса или макарон без сопровождения. Есть правила, как сочетать эти продукты с другими,
– добавила нутрициолог.

Количество этих продуктов на вашей тарелке должно составлять 1/3 части.

Принцип разделения тарелки:

  • 1/3 – крупы, картофель, кукуруза, макароны и хлеб
  • 1/3 – овощи в самых разных комбинациях
  • 1/6 – белковые продукты (мясо, курица, рыба, морепродукты, бобовые)
  • 1/6 – жиры (растительное масло, орехи, семечки)

Именно такое сочетание будет идеальным и для хорошего сна, и для фигуры, и для здоровья.

Примеры блюд, которые соответствуют такому разделению тарелки:

  • овощной суп минестроне с фасолью
  • цельнозерновая паста с соусом
  • кусок рыбы, отварной картофель и салат из свежей зелени
  • кусок курицы и запеченные в духовке овощи
  • киноа в кокосовом молоке с овощами
  • макароны с рыбой и брокколи
  • бутерброды по-датски ⠀

 

Автор: Ольга Грамчук