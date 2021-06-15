Что есть на ужин: перечень продуктов и как их правильно сочетать

Ужин – важный этап дня для тех, кто следит за своим здоровьем. Она не менее важна за завтрак, поэтому пропускать не стоит.

Нутрициолог Екатерина Йенсен рассказала, какие продукты надо есть вечером и привела пример блюд.

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Перечень продуктов для полезного ужина:

обычный картофель

сладкий картофель

бурый рис

красный рис

кукуруза

цельнозерновые макароны

гречка

цельнозерновая рисовая лапша

запеченные в духовке корнеплоды

Я пропагандирую здоровое питание и не предлагаю вам съедать на ужин тарелку риса или макарон без сопровождения. Есть правила, как сочетать эти продукты с другими,

– добавила нутрициолог.

Количество этих продуктов на вашей тарелке должно составлять 1/3 части.

Принцип разделения тарелки:

1/3 – крупы, картофель, кукуруза, макароны и хлеб

1/3 – овощи в самых разных комбинациях

1/6 – белковые продукты (мясо, курица, рыба, морепродукты, бобовые)

1/6 – жиры (растительное масло, орехи, семечки)

Именно такое сочетание будет идеальным и для хорошего сна, и для фигуры, и для здоровья.

Примеры блюд, которые соответствуют такому разделению тарелки: