• Вареные яйца
Жизнь становится гораздо проще, когда в холодильнике есть несколько сваренных яиц. Это идеальный вариант для быстрого завтрака. Кроме того, это сытно и полезно. Их можно добавить в салат или сделать к ним тост с сыром.
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• Креативные сэндвичи
Существует столько вариантов легких, но вкусных тостов утром, что стоит заменить ими банальный хлеб с маслом.
Начните экспериментировать с сытного цельнозернового хлеба и добавляйте такие комбинации как:
- Авокадо и помидоры.
- Арахисовое масло и банан.
- Сливочный сыр и ягоды.
- Яблоки и чеддер.
Креативные сэндвичи / Фото Getty Images
• Яичные "маффины"
Просто взбейте яйца с солью, добавьте примеси по вкусу – томат, ветчина, сыр, зелень и т.д. и разлейте в формочки для маффинов. Тогда выпекайте и получится маленький, но быстрый Киш.
• Смузи
Смузи – это быстро, вкусно и полезно, а также для приготовления можно использовать все что есть под рукой. Например, к замороженным фруктам и ягодам добавить молоко или сок, а затем все взбить в блендере.
Смузи / Фото Getty Images
Для большей сытости стоит добавить банан, арахисовую пасту, мед или сливки. Такой перекус можно взять и собой, если времени совсем мало.
• Йогурт, гранола и фрукты
В этом завтраке присутствуют и белки, и углеводы, и клетчатка. Для этого нужно смешать греческий йогурт с гранолой и добавьте любимые фрукты. Также можно присыпать орехами и добавить мед.
Йогурт и гранола / Фото Getty Images
• "Ночная" овсянка
Время подготовки такой овсянки преимущественно одинаковый. Единственная веское отличие –готовите ее нужно вечером, а не утром.
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Для этого стоит взять овсяные хлопья, залить их молоком и добавить подсластители по вкусу: банан, мед. Кроме того, можно добавить арахисовое масло, ягоды, семена, экстракт ванили, корицу – все, что есть под рукой. Затем переложите все в баночку, поставьте в холодильник на ночь, а утром только разогреть.