Що їсти на вечерю: перелік продуктів та як їх правильно поєднувати

Вечеря – важливий етап дня для тих, хто слідкує за своїм здоровям. Вона не менш важлива за сніданок, тому пропускати її не варто.

Нутриціолог Катерина Йенсен розповіла, які продукти треба їсти ввечері та навела приклад страв.

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Перелік продуктів для корисної вечері:

звичайна картопля

солодка картопля

бурий рис

червоний рис

кукурудза

цільнозернові макарони

гречка

цільнозернова рисова локшина

запечені в духовці коренеплоди

Я пропагую здорове харчування і не пропоную вам з'їдати на вечерю тарілку рису або макаронів без супроводу. Є правила, як саме поєднувати ці продукти з іншими, – додала нутриціологиня.

Кількість цих продуктів на вашій тарілці має становити 1/3 частини.

Принцип поділу тарілки:

1/3 – крупи, картопля, кукурудза, макарони і хліб

1/3 – овочі в самих різних комбінаціях

1/6 – білкові продукти (м'ясо, курка, риба, морепродукти, бобові)

1/6 – жири (рослинна олія, горіхи, насіння)

Саме таке поєднання буде ідеальним і для хорошого сну, і для фігури, і для здоров'я.

Приклади страв, які відповідають такому поділу тарілки: