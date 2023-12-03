Медь – микроэлемент красоты: седение свидетельствует о его недостатке

Медь – это один из важнейших микроэлементов, участвующих в синтезе гемоглобина. Медь участвует в производстве энергии, развитии головного мозга, пигментации кожи и функционировании иммунной системы.

В инстаграмм-профиле клиники диетологии Натальи Самойленко рассказали, что медь на самом деле можно назвать "микроэлементом красоты". Медь участвует в синтезе коллагена и меланина, активирует гормоны, необходимые для синтеза гемоглобина и в действии эндорфинов.

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Основное место дислокации меди – печень. Это депо, из которого медь выходит по мере надобности и стимулирует образование гемоглобина,

– говорится в посте.

Если в нашем организме есть недостаток меди, это негативно влияет на красоту. К примеру, происходит депигментация кожи и волос (седение), нарушение синтеза коллагена и эластина, более частая утомляемость.

К признакам, которые могут указывать на недостаток меди, относят также изменение настроения, расстройства сна и депрессию. Также вы можете испытывать проблемы со здоровьем костей. Медь играет особую роль в формировании и прочности костей.

Недостаток микроэлемента может вызвать расстройства в структуре костей и увеличить риск развития остеопороза или других заболеваний костей. Также в результате медного дефицита вы можете ощущать ухудшение зрения.

Медь мы получаем вместе с едой. Чтобы пополнить ее запасы, возьмите за привычку употреблять печень трески, шпинат, какао, говяжью печень, кунжут, гречку, чечевицу, горох, кальмары, креветки, орехи (грецкий, фундук, фисташки) и тыквенные семена.

Обратите также внимание на рыбий жир, который оказывает положительное влияние на здоровье человека. Он помогает бороться с инфекциями и требуется человеку для функционирования и развития мозга, умственной работы. Больше информации читайте в материале.