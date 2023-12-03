Мідь – мікроелемент краси: сивіння свідчить про його нестачу

Мідь – це один із найважливіших мікроелементів, який бере участь у синтезі гемоглобіну. Мідь бере участь у виробництві енергії, розвитку головного мозку, пігментації шкіри та функціонуванні імунної системи.

У інстаграм-профілі клініки дієтології Наталії Самойленко розповіли, що мідь насправді можна назвати "мікроелементом краси". Мідь бере участь у синтезі колагену й меланіну, активує гормони, які необхідні для синтезу гемоглобіну та є в дії ендорфінів.

Зверніть увагу Японська водна терапія: природний шлях до сяючої шкіри

Основне місце дислокації міді – печінка. Це депо, з якого мідь виходить в міру потреби і стимулює утворення гемоглобіну,

– йдеться в дописі.

Якщо в нашому організмі є нестача міді, то це негативно впливає на красу. До прикладу, стається депігментація шкіри й волосся (сивіння), порушення синтезу колагену й еластину, частіша втомлюваність.

До ознак, які можуть вказувати на нестачу міді відносять також зміну настрою, розлади сну та депресію. Також ви можете відчувати проблеми зі здоров’ям кісток. Мідь має особу роль у формуванні та міцності кісток.

Нестача мікроелемента може спричинити розлади в структурі кісток та збільшити ризик розвитку остеопорозу або інших захворювань кісток. Також в результаті мідного дефіциту ви можете відчувати погіршення зору.

Мідь ми отримуємо разом з їжею. Щоб поповнити її запаси візьміть за звичку вживати печінку тріски, шпинат, какао, яловичу печінку, кунжут, гречку, сочевицю, горох, кальмари, креветки, горіхи (волоський, фундук, фісташки) та гарбузове насіння.

Зверніть також увагу на риб’ячий жир, який позитивно впливає на здоров’я людини. Він допомагає боротися з інфекціями та потрібен людині для функціонування та розвитку мозку, розумової роботи. Більше інформації читайте в матеріалі.